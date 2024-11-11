https://ria.ru/20241111/ukraina-1983089825.html

В Харьковской области эвакуируют жителей десяти населенных пунктов

В Харьковской области эвакуируют жителей десяти населенных пунктов - РИА Новости, 11.11.2024

В Харьковской области эвакуируют жителей десяти населенных пунктов

Украинские власти эвакуируют жителей еще десяти населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в эфире новостного телемарафона глава местной военной... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:34

2024-11-11T14:34

2024-11-11T14:56

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харьковская область

боровский район

авдеевка

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские власти эвакуируют жителей еще десяти населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в эфире новостного телемарафона глава местной военной администрации Олег Синегубов. "Сегодня объявлена также принудительная эвакуация с Боровского направления: десять населенных пунктов. То есть принудительная эвакуация всего взрослого населения", — подчеркнул он.В минувшую субботу Синегубов анонсировал эвакуацию жителей 17 населенных пунктов Боровского района Харьковской области. Украинское Министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20241111/otkljuchenija-1983080804.html

https://ria.ru/20241107/vsu-1982377627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, боровский район, авдеевка