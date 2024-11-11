В Харьковской области эвакуируют жителей десяти населенных пунктов
Украинские власти эвакуируют десять населенных пунктов в Харьковской области
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские власти эвакуируют жителей еще десяти населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в эфире новостного телемарафона глава местной военной администрации Олег Синегубов.
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"Сегодня объявлена также принудительная эвакуация с Боровского направления: десять населенных пунктов. То есть принудительная эвакуация всего взрослого населения", — подчеркнул он.
В минувшую субботу Синегубов анонсировал эвакуацию жителей 17 населенных пунктов Боровского района Харьковской области.
Украинское Министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.