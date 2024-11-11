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В Харьковской области эвакуируют жителей десяти населенных пунктов - РИА Новости, 11.11.2024
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14:34 11.11.2024 (обновлено: 14:56 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983089825.html
В Харьковской области эвакуируют жителей десяти населенных пунктов
В Харьковской области эвакуируют жителей десяти населенных пунктов - РИА Новости, 11.11.2024
В Харьковской области эвакуируют жителей десяти населенных пунктов
Украинские власти эвакуируют жителей еще десяти населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в эфире новостного телемарафона глава местной военной... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:34
2024-11-11T14:56
в мире
харьковская область
боровский район
авдеевка
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские власти эвакуируют жителей еще десяти населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в эфире новостного телемарафона глава местной военной администрации Олег Синегубов. "Сегодня объявлена также принудительная эвакуация с Боровского направления: десять населенных пунктов. То есть принудительная эвакуация всего взрослого населения", — подчеркнул он.В минувшую субботу Синегубов анонсировал эвакуацию жителей 17 населенных пунктов Боровского района Харьковской области. Украинское Министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20241111/otkljuchenija-1983080804.html
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в мире, харьковская область, боровский район, авдеевка
В мире, Харьковская область, Боровский район, Авдеевка
В Харьковской области эвакуируют жителей десяти населенных пунктов

Украинские власти эвакуируют десять населенных пунктов в Харьковской области

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские власти эвакуируют жителей еще десяти населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в эфире новостного телемарафона глава местной военной администрации Олег Синегубов.
«
"Сегодня объявлена также принудительная эвакуация с Боровского направления: десять населенных пунктов. То есть принудительная эвакуация всего взрослого населения", — подчеркнул он.
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В минувшую субботу Синегубов анонсировал эвакуацию жителей 17 населенных пунктов Боровского района Харьковской области.
Украинское Министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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