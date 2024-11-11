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Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле
Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.11.2024
Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле
Применение каких бы то ни было отдельных видов вооружений, поставленных Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:47
2024-11-11T12:47
2024-11-11T12:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Применение каких бы то ни было отдельных видов вооружений, поставленных Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит. И, наверное, еще важно отметить, что никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности, что лидеры западных стран убедят действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы срока работы снять запрет на удар британскими ракетами по территории России.
https://ria.ru/20241111/peskov-1983050561.html
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россия, киев, сша, дмитрий песков, джо байден
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Джо Байден
Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле
Песков: поставки вооружений Киеву не изменят динамику хода спецоперации