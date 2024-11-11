https://ria.ru/20241111/ukraina-1983061735.html

Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле

Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.11.2024

Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле

Применение каких бы то ни было отдельных видов вооружений, поставленных Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:47

2024-11-11T12:47

2024-11-11T12:48

специальная военная операция на украине

россия

киев

сша

дмитрий песков

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Применение каких бы то ни было отдельных видов вооружений, поставленных Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит. И, наверное, еще важно отметить, что никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности, что лидеры западных стран убедят действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы срока работы снять запрет на удар британскими ракетами по территории России.

https://ria.ru/20241111/peskov-1983050561.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, сша, дмитрий песков, джо байден