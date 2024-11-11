Рейтинг@Mail.ru
Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 11.11.2024 (обновлено: 12:48 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983061735.html
Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле
Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.11.2024
Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле
Применение каких бы то ни было отдельных видов вооружений, поставленных Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:47
2024-11-11T12:48
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
дмитрий песков
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Применение каких бы то ни было отдельных видов вооружений, поставленных Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит. И, наверное, еще важно отметить, что никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности, что лидеры западных стран убедят действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы срока работы снять запрет на удар британскими ракетами по территории России.
https://ria.ru/20241111/peskov-1983050561.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9427a9487eae160648325c5dcc9202b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, сша, дмитрий песков, джо байден
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Джо Байден
Поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации, заявили в Кремле

Песков: поставки вооружений Киеву не изменят динамику хода спецоперации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Применение каких бы то ни было отдельных видов вооружений, поставленных Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит. И, наверное, еще важно отметить, что никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности, что лидеры западных стран убедят действующего президента США Джо Байдена в последние месяцы срока работы снять запрет на удар британскими ракетами по территории России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков
Вчера, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала