Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 11.11.2024 (обновлено: 11:31 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983028999.html
Bloomberg: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории
Bloomberg: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории - РИА Новости, 11.11.2024
Bloomberg: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории
На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные войсками РФ территории после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, пишет колумнист агентства РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:02
2024-11-11T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные войсками РФ территории после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Белый дом, остальная часть НАТО и западные СМИ должны перестать измерять победу или поражение с точки зрения способности Украины вернуть территорию ... Украинцы давно уже совершили этот психологический сдвиг, после провального контрнаступления 2023 года", - утверждает автор статьи. По его мнению, победа в конфликте для Украины "больше не вопрос возвращения всех земель, но создания безопасности, которая нужна Украине, чтобы стать экономически жизнеспособным независимым государством". Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция, ибо полуостров для Украины потерян. По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития", он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сказано от лица Трампа. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20240716/plan-1960041910.html
https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_87:0:2487:1800_1920x0_80_0_0_15296c25e466a18075f3377831e64d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН
Bloomberg: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории

Bloomberg: Киев смирился с невозможностью вернуть потерянные территории

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные войсками РФ территории после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"Белый дом, остальная часть НАТО и западные СМИ должны перестать измерять победу или поражение с точки зрения способности Украины вернуть территорию ... Украинцы давно уже совершили этот психологический сдвиг, после провального контрнаступления 2023 года", - утверждает автор статьи.
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Нужно проработать". В США предложили неожиданный план по Украине
16 июля, 15:26
По его мнению, победа в конфликте для Украины "больше не вопрос возвращения всех земель, но создания безопасности, которая нужна Украине, чтобы стать экономически жизнеспособным независимым государством".
Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция, ибо полуостров для Украины потерян. По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития", он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сказано от лица Трампа.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Украина сумела всех удивить
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала