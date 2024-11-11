https://ria.ru/20241111/ukraina-1983028999.html

Bloomberg: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории

Bloomberg: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории - РИА Новости, 11.11.2024

Bloomberg: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории

На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные войсками РФ территории после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, пишет колумнист агентства РИА Новости, 11.11.2024

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные войсками РФ территории после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Белый дом, остальная часть НАТО и западные СМИ должны перестать измерять победу или поражение с точки зрения способности Украины вернуть территорию ... Украинцы давно уже совершили этот психологический сдвиг, после провального контрнаступления 2023 года", - утверждает автор статьи. По его мнению, победа в конфликте для Украины "больше не вопрос возвращения всех земель, но создания безопасности, которая нужна Украине, чтобы стать экономически жизнеспособным независимым государством". Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция, ибо полуостров для Украины потерян. По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития", он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сказано от лица Трампа. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20240716/plan-1960041910.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html

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