Рейтинг@Mail.ru
США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 11.11.2024 (обновлено: 13:52 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983011382.html
США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР
США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР - РИА Новости, 11.11.2024
США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР
В Вашингтоне рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году при продолжении боевых действий с Россией,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:39
2024-11-11T13:52
украина
россия
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
государственный департамент сша
в мире
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Вашингтоне рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году при продолжении боевых действий с Россией, сообщили в СВР.&quot;Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из легитимных способов устранения &quot;чрезмерно зарвавшегося&quot; В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией&quot;, — уточнили в ведомстве.Руководство Госдепа решило начать превентивную проработку вопросов, связанных с формированием условий для начала избирательной кампании на Украине. &quot;На первом этапе предполагается через американские &quot;демократизаторские&quot; фонды и &quot;мозговые центры&quot; стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой&quot;, — отметили в СВР.Эта инициатива, по замыслу Штатов, должна получить "широкую общественную поддержку".При этом кандидатов на выборы будет согласовывать Госдепартамент. Американские НПО также отберут местные общественные организации для мониторинга голосования.&quot;С подачи США среди финансируемых Западом украинских &quot;гражданских активистов&quot; началось обсуждение вопроса о создании новой партии, призванной в ходе предстоящей избирательной кампании занять проамериканскую нишу. По замыслу Госдепартамента, такая политическая сила должна пройти в состав Верховной рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера&quot;, — указали в спецслужбе.Как отметили в ведомстве, такая активность Штатов наглядно показывает, что "регулярно повторяемая официальными представителями США мантра "ни слова об Украине без Украины" является не более чем красивой оберткой". На самом же деле судьбу соседней страны и ее марионеточных руководителей будут и дальше решать американские власти, заключили в СВР.
https://ria.ru/20241027/vybory-1980364637.html
https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962814243.html
украина
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша, в мире, вашингтон (штат)
Украина, Россия, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Государственный департамент США, В мире, Вашингтон (штат)
США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР

СВР: в Госдепе прорабатывают проведение выборов президента Украины в 2025 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Вашингтоне рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году при продолжении боевых действий с Россией, сообщили в СВР.
«

"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из легитимных способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", — уточнили в ведомстве.

Урны для голосования в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине
27 октября, 15:54
Руководство Госдепа решило начать превентивную проработку вопросов, связанных с формированием условий для начала избирательной кампании на Украине.
«

"На первом этапе предполагается через американские "демократизаторские" фонды и "мозговые центры" стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой", — отметили в СВР.

Эта инициатива, по замыслу Штатов, должна получить "широкую общественную поддержку".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Украина сумела всех удивить
Вчера, 08:00
При этом кандидатов на выборы будет согласовывать Госдепартамент. Американские НПО также отберут местные общественные организации для мониторинга голосования.
«

"С подачи США среди финансируемых Западом украинских "гражданских активистов" началось обсуждение вопроса о создании новой партии, призванной в ходе предстоящей избирательной кампании занять проамериканскую нишу. По замыслу Госдепартамента, такая политическая сила должна пройти в состав Верховной рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера", — указали в спецслужбе.

Как отметили в ведомстве, такая активность Штатов наглядно показывает, что "регулярно повторяемая официальными представителями США мантра "ни слова об Украине без Украины" является не более чем красивой оберткой". На самом же деле судьбу соседней страны и ее марионеточных руководителей будут и дальше решать американские власти, заключили в СВР.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Глава МИД Австрии понадеялся на выборы на Украине
30 июля, 00:13
 
УкраинаРоссияСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Государственный департамент СШАВ миреВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала