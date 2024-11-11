https://ria.ru/20241111/ukraina-1983011382.html

США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР

США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР - РИА Новости, 11.11.2024

США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР

В Вашингтоне рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году при продолжении боевых действий с Россией,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:39

2024-11-11T09:39

2024-11-11T13:52

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Вашингтоне рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году при продолжении боевых действий с Россией, сообщили в СВР."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из легитимных способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", — уточнили в ведомстве.Руководство Госдепа решило начать превентивную проработку вопросов, связанных с формированием условий для начала избирательной кампании на Украине. "На первом этапе предполагается через американские "демократизаторские" фонды и "мозговые центры" стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой", — отметили в СВР.Эта инициатива, по замыслу Штатов, должна получить "широкую общественную поддержку".При этом кандидатов на выборы будет согласовывать Госдепартамент. Американские НПО также отберут местные общественные организации для мониторинга голосования."С подачи США среди финансируемых Западом украинских "гражданских активистов" началось обсуждение вопроса о создании новой партии, призванной в ходе предстоящей избирательной кампании занять проамериканскую нишу. По замыслу Госдепартамента, такая политическая сила должна пройти в состав Верховной рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера", — указали в спецслужбе.Как отметили в ведомстве, такая активность Штатов наглядно показывает, что "регулярно повторяемая официальными представителями США мантра "ни слова об Украине без Украины" является не более чем красивой оберткой". На самом же деле судьбу соседней страны и ее марионеточных руководителей будут и дальше решать американские власти, заключили в СВР.

https://ria.ru/20241027/vybory-1980364637.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962814243.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша, в мире, вашингтон (штат)