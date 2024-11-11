https://ria.ru/20241111/ukraina-1983008998.html

Украина решила разобрать Кураховскую ТЭС, пишут СМИ

Украина решила разобрать Кураховскую ТЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2024

Украина решила разобрать Кураховскую ТЭС, пишут СМИ

Власти Украины на фоне нехватки электроэнергии в стране приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:25

2024-11-11T09:25

2024-11-11T09:25

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Украины на фоне нехватки электроэнергии в стране приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, пишет газета Wall Street Journal. Как сообщается, такое решение о срочном разборе ТЭС было принято весной. К концу лета операция была почти полностью завершена. "С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ - каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно", - пишет издание. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что "это стало основным источником оборудования", отметив, что у них "не было другого выбора". Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахова позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20240614/energoatom-1952810230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, дтэк