Украина решила разобрать Кураховскую ТЭС, пишут СМИ
WSJ: Киев из-за дефицита энергии решил разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Украины на фоне нехватки электроэнергии в стране приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, пишет газета Wall Street Journal.
Как сообщается, такое решение о срочном разборе ТЭС было принято весной. К концу лета операция была почти полностью завершена.
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"С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ - каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно", - пишет издание.
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что "это стало основным источником оборудования", отметив, что у них "не было другого выбора".
Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахова позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
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