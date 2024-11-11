В трех украинских областях ввели аварийные отключения света
В трех украинских областях после взрывов ввели аварийные отключения света
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Житомирской, Сумской и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроснабжения, сообщил украинский Пятый канал.
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"Тем временем в Сумской области введены графики аварийных отключений, об этом сообщили в АО "Сумыоблэнерго". Также графики (аварийных отключений. — Прим. ред.) введены в Черкасской и Житомирской областях", — указано в материале.
Местное издание "Общественное. Новости" со ссылкой на своих корреспондентов уточнило, что экстренные отключения света из-за угрозы ударов по энергетике вводятся в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях Украины, а также в Киеве и Харькове.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, по состоянию на 8:30 мск воздушная тревога звучит на большей части страны: в Киеве и области, а также еще в 13 регионах.
Перед этим телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Николаеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.