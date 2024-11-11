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В трех украинских областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 11.11.2024
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09:02 11.11.2024 (обновлено: 09:30 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983005537.html
В трех украинских областях ввели аварийные отключения света
В трех украинских областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 11.11.2024
В трех украинских областях ввели аварийные отключения света
В Житомирской, Сумской и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроснабжения, сообщил украинский Пятый канал. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:02
2024-11-11T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
черкасская область
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Житомирской, Сумской и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроснабжения, сообщил украинский Пятый канал. &quot;Тем временем в Сумской области введены графики аварийных отключений, об этом сообщили в АО &quot;Сумыоблэнерго&quot;. Также графики (аварийных отключений. — Прим. ред.) введены в Черкасской и Житомирской областях&quot;, — указано в материале.Местное издание "Общественное. Новости" со ссылкой на своих корреспондентов уточнило, что экстренные отключения света из-за угрозы ударов по энергетике вводятся в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях Украины, а также в Киеве и Харькове. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, по состоянию на 8:30 мск воздушная тревога звучит на большей части страны: в Киеве и области, а также еще в 13 регионах. Перед этим телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Николаеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241111/vzryv-1982986082.html
https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html
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в мире, украина, киев, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Черкасская область
В трех украинских областях ввели аварийные отключения света

В трех украинских областях после взрывов ввели аварийные отключения света

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Житомирской, Сумской и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроснабжения, сообщил украинский Пятый канал.
«

"Тем временем в Сумской области введены графики аварийных отключений, об этом сообщили в АО "Сумыоблэнерго". Также графики (аварийных отключений. — Прим. ред.) введены в Черкасской и Житомирской областях", — указано в материале.

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Местное издание "Общественное. Новости" со ссылкой на своих корреспондентов уточнило, что экстренные отключения света из-за угрозы ударов по энергетике вводятся в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях Украины, а также в Киеве и Харькове.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, по состоянию на 8:30 мск воздушная тревога звучит на большей части страны: в Киеве и области, а также еще в 13 регионах.
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Перед этим телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Николаеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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