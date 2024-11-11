https://ria.ru/20241111/ukraina-1983005537.html

В трех украинских областях ввели аварийные отключения света

В трех украинских областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 11.11.2024

В трех украинских областях ввели аварийные отключения света

В Житомирской, Сумской и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроснабжения, сообщил украинский Пятый канал. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:02

2024-11-11T09:02

2024-11-11T09:30

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Житомирской, Сумской и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроснабжения, сообщил украинский Пятый канал. "Тем временем в Сумской области введены графики аварийных отключений, об этом сообщили в АО "Сумыоблэнерго". Также графики (аварийных отключений. — Прим. ред.) введены в Черкасской и Житомирской областях", — указано в материале.Местное издание "Общественное. Новости" со ссылкой на своих корреспондентов уточнило, что экстренные отключения света из-за угрозы ударов по энергетике вводятся в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях Украины, а также в Киеве и Харькове. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, по состоянию на 8:30 мск воздушная тревога звучит на большей части страны: в Киеве и области, а также еще в 13 регионах. Перед этим телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Николаеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241111/vzryv-1982986082.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html

https://ria.ru/20241111/minoborony-1982991916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, черкасская область