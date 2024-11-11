https://ria.ru/20241111/ukraina-1983002488.html

В Киеве и еще 12 украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще 12 украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2024

В Киеве и еще 12 украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:25

2024-11-11T08:25

2024-11-11T08:25

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 07.46 мск воздушную тревогу объявили в Черкасской, Черниговской, Кировоградской областях, спустя две минуты сигнал тревоги прозвучал Житомирской, Винницкой областях. В Киеве, в Одесской и Николаевской областях тревогу объявили в период с 07.50 по 07.52 мск. Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф