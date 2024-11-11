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Украина сумела всех удивить - РИА Новости, 11.11.2024
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08:00 11.11.2024 (обновлено: 08:06 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html
Украина сумела всех удивить
Украина сумела всех удивить - РИА Новости, 11.11.2024
Украина сумела всех удивить
Пока Дональд Трамп и его команда продолжают отмечать разгромную победу на президентских выборах в США, голова от этого празднования болит у Зеленского. Потому... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:00
2024-11-11T08:06
аналитика
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
дмитрий кулеба
сша
россия
украина
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Пока Дональд Трамп и его команда продолжают отмечать разгромную победу на президентских выборах в США, голова от этого празднования болит у Зеленского. Потому что из лагеря избранного американского лидера поступают тревожные сигналы для Банковой."У будущей администрации Трампа есть новости для Киева: Крым потерян", — заявил Брайан Ланза, работавший советником будущего президента во время предвыборной кампании.Он добавил, что если Зеленский заявит, что готов прекратить боевые действия только при условии, что получит контроль над полуостровом, то этим он лишь продемонстрирует собственную несерьезность."А если ваш приоритет — это возвращать Крым и заставлять американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то тогда вы сами по себе", — заявил Ланза британскому телевидению, заодно обратившись и к Зеленскому.Конечно, к статусу Ланзы есть вопросы. Би-би-си обозначает его как старшего советника Трампа. Однако уже после публикации резонансных комментариев в переходной администрации поспешили заявить, что Ланза не имеет права говорить от имени избранного президента США, поскольку был одним из подрядчиков на время выборов, но сейчас у него нет никаких официальных должностей в команде Трампа. Показательно и то, что опровержение касалось статуса спикера, но по статусу Крыма никаких комментариев не последовало. Думается, если бы такое случилось у демократов, там бы поспешили заявить, что считают полуостров украинским.Будем честны: едва ли кто-то думал, что признание российского суверенитета над Крымом доверят советнику, да еще и спустя пару дней после выборов. Россия, наученная неоднозначным опытом первого президентского срока Трампа, уже взяла за практику с большой осторожностью воспринимать все резонансные заявления миллиардера, не говоря о высказываниях из его лагеря. И это, безусловно верная позиция: в Вашингтоне по-прежнему много людей, которые не видят иной перспективы в отношениях с Москвой, нежели открытая вражда. Все они будут противиться стремлениям Трампа положить конец конфликту.Да и, будем честны, нет никаких гарантий, что новый президент готов вот сейчас согласиться со всеми целями России в этом конфликте, которые признанием статуса Крыма не исчерпываются. Все это еще будет активно обсуждаться, и даже в самых оптимистичных сценариях никто не даст стопроцентной вероятности того, что предложение Трампа удовлетворит все требования Кремля.Однако есть одно важное но. То, как сейчас развиваются события на поле боя, не говоря уже о более масштабных перспективах противостояния, убедительно демонстрирует важное обстоятельство. Каким бы ни было переговорное предложение Трампа, Россия может его отвергнуть, если оно ее не устроит.Украина такой возможности лишена. Киевская власть будет делать то, что ей скажут, как ей скажут и когда скажут. Майдан Незалежности впору переименовывать в "майдан покорности".И здесь, конечно, вспоминаются недавние слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, предупредившего, что украинцев ждет еще много заявлений администрации Трампа, от которых придется тянуться за корвалолом. Думается, высказывание Ланзы — одно из первых, но далеко не последнее в этом ряду.Кстати, в другом недавнем интервью Кулеба вспоминал о том, что на столе у Байдена, с которым он встречался за несколько дней до начала СВО, лежала папка с прогнозами разведки и военных, которые предрекали Украине крах.Конечно, бывший министр иностранных дел пытался использовать это как доказательство того, что, дескать, "даже наши замечательные партнеры нас недооценивали".Но беда Украины в том, что перспективы самой Украины эти партнеры как раз оценили правильно. Ошибка была, но в другом: они не верили, что найдется кто-то, кто готов ради своих личных интересов и амбиций принести такие огромные жертвы — сотни тысяч жизней, экономику страны, ее демографию и будущее, чтобы в итоге все равно подписать капитуляцию, только на еще более тяжелых условиях.Да, в этом плане Зеленский и его команда действительно сумели удивить всех.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982863533.html
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html
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Давид Нармания
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аналитика, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, дмитрий кулеба, сша, россия, украина
Аналитика, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Дмитрий Кулеба, США, Россия, Украина

Украина сумела всех удивить

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Пока Дональд Трамп и его команда продолжают отмечать разгромную победу на президентских выборах в США, голова от этого празднования болит у Зеленского. Потому что из лагеря избранного американского лидера поступают тревожные сигналы для Банковой.
"У будущей администрации Трампа есть новости для Киева: Крым потерян", — заявил Брайан Ланза, работавший советником будущего президента во время предвыборной кампании.
Он добавил, что если Зеленский заявит, что готов прекратить боевые действия только при условии, что получит контроль над полуостровом, то этим он лишь продемонстрирует собственную несерьезность.
"А если ваш приоритет — это возвращать Крым и заставлять американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то тогда вы сами по себе", — заявил Ланза британскому телевидению, заодно обратившись и к Зеленскому.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами
9 ноября, 20:31
Конечно, к статусу Ланзы есть вопросы. Би-би-си обозначает его как старшего советника Трампа. Однако уже после публикации резонансных комментариев в переходной администрации поспешили заявить, что Ланза не имеет права говорить от имени избранного президента США, поскольку был одним из подрядчиков на время выборов, но сейчас у него нет никаких официальных должностей в команде Трампа. Показательно и то, что опровержение касалось статуса спикера, но по статусу Крыма никаких комментариев не последовало. Думается, если бы такое случилось у демократов, там бы поспешили заявить, что считают полуостров украинским.
Будем честны: едва ли кто-то думал, что признание российского суверенитета над Крымом доверят советнику, да еще и спустя пару дней после выборов. Россия, наученная неоднозначным опытом первого президентского срока Трампа, уже взяла за практику с большой осторожностью воспринимать все резонансные заявления миллиардера, не говоря о высказываниях из его лагеря. И это, безусловно верная позиция: в Вашингтоне по-прежнему много людей, которые не видят иной перспективы в отношениях с Москвой, нежели открытая вражда. Все они будут противиться стремлениям Трампа положить конец конфликту.
Да и, будем честны, нет никаких гарантий, что новый президент готов вот сейчас согласиться со всеми целями России в этом конфликте, которые признанием статуса Крыма не исчерпываются. Все это еще будет активно обсуждаться, и даже в самых оптимистичных сценариях никто не даст стопроцентной вероятности того, что предложение Трампа удовлетворит все требования Кремля.
Однако есть одно важное но. То, как сейчас развиваются события на поле боя, не говоря уже о более масштабных перспективах противостояния, убедительно демонстрирует важное обстоятельство. Каким бы ни было переговорное предложение Трампа, Россия может его отвергнуть, если оно ее не устроит.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине
9 ноября, 11:40
Украина такой возможности лишена. Киевская власть будет делать то, что ей скажут, как ей скажут и когда скажут. Майдан Незалежности впору переименовывать в "майдан покорности".
И здесь, конечно, вспоминаются недавние слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, предупредившего, что украинцев ждет еще много заявлений администрации Трампа, от которых придется тянуться за корвалолом. Думается, высказывание Ланзы — одно из первых, но далеко не последнее в этом ряду.
Кстати, в другом недавнем интервью Кулеба вспоминал о том, что на столе у Байдена, с которым он встречался за несколько дней до начала СВО, лежала папка с прогнозами разведки и военных, которые предрекали Украине крах.
Конечно, бывший министр иностранных дел пытался использовать это как доказательство того, что, дескать, "даже наши замечательные партнеры нас недооценивали".
Но беда Украины в том, что перспективы самой Украины эти партнеры как раз оценили правильно. Ошибка была, но в другом: они не верили, что найдется кто-то, кто готов ради своих личных интересов и амбиций принести такие огромные жертвы — сотни тысяч жизней, экономику страны, ее демографию и будущее, чтобы в итоге все равно подписать капитуляцию, только на еще более тяжелых условиях.
Да, в этом плане Зеленский и его команда действительно сумели удивить всех.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ
9 ноября, 08:40
 
АналитикаВыборы президента США — 2024Дональд ТрампДмитрий КулебаСШАРоссияУкраина
 
 
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