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ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому летчику за угон самолета - РИА Новости, 11.11.2024
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09:13 11.11.2024 (обновлено: 09:27 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ugon-1983006571.html
ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому летчику за угон самолета
ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому летчику за угон самолета - РИА Новости, 11.11.2024
ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому летчику за угон самолета
Украинская военная разведка, планировавшая угнать вертолет ВКС России, предлагала летчику от 600 до 750 тысяч долларов, сообщили в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:13
2024-11-11T09:27
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинская военная разведка, планировавшая угнать вертолет ВКС России, предлагала летчику от 600 до 750 тысяч долларов, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ РФ."ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства - ред.) для всей семьи", - сказал корреспондент телеканала.ФСБ РФ с ноября 2023 года держала "под колпаком" операцию украинской военной разведки, намеревавшейся угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы."Это называется оперативная игра. Вражеский разведчик думал, что вербует нашего летчика, а на самом деле сам уже был "на крючке" контрразведчиков ФСБ. Его вели с ноября 2023 года", - говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ.В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.Оперативной игрой называется комплекс контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки.
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безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России
ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому летчику за угон самолета

ФСБ: украинцы предлагали российскому летчику 750 тысяч долларов за угон самолета

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинская военная разведка, планировавшая угнать вертолет ВКС России, предлагала летчику от 600 до 750 тысяч долларов, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ РФ.
"ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства - ред.) для всей семьи", - сказал корреспондент телеканала.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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ФСБ РФ с ноября 2023 года держала "под колпаком" операцию украинской военной разведки, намеревавшейся угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы.
"Это называется оперативная игра. Вражеский разведчик думал, что вербует нашего летчика, а на самом деле сам уже был "на крючке" контрразведчиков ФСБ. Его вели с ноября 2023 года", - говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ.
В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.
Оперативной игрой называется комплекс контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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БезопасностьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воздушно-космические силы России
 
 
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