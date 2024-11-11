ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому летчику за угон самолета
ФСБ: украинцы предлагали российскому летчику 750 тысяч долларов за угон самолета
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинская военная разведка, планировавшая угнать вертолет ВКС России, предлагала летчику от 600 до 750 тысяч долларов, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ РФ.
"ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства - ред.) для всей семьи", - сказал корреспондент телеканала.
ФСБ РФ с ноября 2023 года держала "под колпаком" операцию украинской военной разведки, намеревавшейся угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы.
"Это называется оперативная игра. Вражеский разведчик думал, что вербует нашего летчика, а на самом деле сам уже был "на крючке" контрразведчиков ФСБ. Его вели с ноября 2023 года", - говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ.
В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.
Оперативной игрой называется комплекс контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки.