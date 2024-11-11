https://ria.ru/20241111/ugon-1983006571.html

ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому летчику за угон самолета

ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому летчику за угон самолета - РИА Новости, 11.11.2024

ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому летчику за угон самолета

Украинская военная разведка, планировавшая угнать вертолет ВКС России, предлагала летчику от 600 до 750 тысяч долларов, сообщили в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:13

2024-11-11T09:13

2024-11-11T09:27

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинская военная разведка, планировавшая угнать вертолет ВКС России, предлагала летчику от 600 до 750 тысяч долларов, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ РФ."ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства - ред.) для всей семьи", - сказал корреспондент телеканала.ФСБ РФ с ноября 2023 года держала "под колпаком" операцию украинской военной разведки, намеревавшейся угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы."Это называется оперативная игра. Вражеский разведчик думал, что вербует нашего летчика, а на самом деле сам уже был "на крючке" контрразведчиков ФСБ. Его вели с ноября 2023 года", - говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ.В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.Оперативной игрой называется комплекс контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки.

https://ria.ru/20241111/demografiya-1982494811.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии