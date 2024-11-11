https://ria.ru/20241111/ugledar-1983084979.html

ВСУ тестировали нервно-паралитические средства в Угледаре, заявили в ОП

ВСУ тестировали нервно-паралитические средства в Угледаре, заявили в ОП - РИА Новости, 11.11.2024

ВСУ тестировали нервно-паралитические средства в Угледаре, заявили в ОП

Военнослужащие ВСУ, когда контролировали ныне освобожденный Угледар, тестировали нервно-паралитические средства на местном гражданском населении, рассказал... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:10

2024-11-11T14:10

2024-11-11T14:14

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угледар

россия

украина

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, когда контролировали ныне освобожденный Угледар, тестировали нервно-паралитические средства на местном гражданском населении, рассказал автор доклада о преступлениях украинских неонацистов, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. В международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в понедельник проходит пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников "Преступления киевского неонацистского режима в г. Угледаре". "Светлана Геннадьевна Панова (мирный житель города Угледар - ред.) рассказывает, как на них военнослужащие ВСУ тестировали нервно-паралитические средства. Вот прямо говорит: "ВСУ на нас, как на подопытных кроликов проверяли что-то. После того как подействовал этот газ (или что, не знаем) - лежим как крысы, ты слышишь, но еле губы шевелишь, ничего не можешь сделать, органы вообще ничего не чувствуют", - рассказал Григорьев во время представления доклада о преступлениях украинских неонацистов. В докладе представлены показания пострадавших и свидетелей из недавно освобожденного Угледара, собранные Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. "Кроме того, жители Угледара, как везде практически рассказывают, с 2022 года украинские войска терроризировали город с помощью обстрелов. Жители специально подчеркивают, что обстрелы шли с украинских позиций. И российских войск поблизости еще нигде не было", - добавил Григорьев. Автор доклада отметил, что подобные преступления являются нарушениями Женевских конвенций, "грубыми нарушениями соответствующих протоколов". Например, четвертая Женевская конвенция определяет необходимость предоставления защиты по отношению к гражданским лицам. "Убивают людей на подконтрольных себе территориях, хотя казалось бы, они должны их рассматривать в качестве граждан Украины. Начиная с 2014 года на русскоязычных территориях киевский режим создал практику террора. Террора по отношению к местному населению. Одним из таких элементов было фактическое разрешение военнослужащим ВСУ, спецслужб, на убийство, изнасилование, избиение местных людей", - подчеркнул Григорьев. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

https://ria.ru/20241108/gosnagrada-1982747088.html

https://ria.ru/20241006/ugledar-1976638798.html

https://ria.ru/20240823/sud-1967919282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, угледар, россия, украина, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины