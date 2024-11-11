https://ria.ru/20241111/ugledar-1983084979.html
ВСУ тестировали нервно-паралитические средства в Угледаре, заявили в ОП
ВСУ тестировали нервно-паралитические средства в Угледаре, заявили в ОП - РИА Новости, 11.11.2024
ВСУ тестировали нервно-паралитические средства в Угледаре, заявили в ОП
Военнослужащие ВСУ, когда контролировали ныне освобожденный Угледар, тестировали нервно-паралитические средства на местном гражданском населении, рассказал... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:10
2024-11-11T14:10
2024-11-11T14:14
в мире
угледар
россия
украина
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976275444_0:172:789:616_1920x0_80_0_0_e19e85297ae4696d4d5901a41a1a7972.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, когда контролировали ныне освобожденный Угледар, тестировали нервно-паралитические средства на местном гражданском населении, рассказал автор доклада о преступлениях украинских неонацистов, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. В международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в понедельник проходит пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников "Преступления киевского неонацистского режима в г. Угледаре". "Светлана Геннадьевна Панова (мирный житель города Угледар - ред.) рассказывает, как на них военнослужащие ВСУ тестировали нервно-паралитические средства. Вот прямо говорит: "ВСУ на нас, как на подопытных кроликов проверяли что-то. После того как подействовал этот газ (или что, не знаем) - лежим как крысы, ты слышишь, но еле губы шевелишь, ничего не можешь сделать, органы вообще ничего не чувствуют", - рассказал Григорьев во время представления доклада о преступлениях украинских неонацистов. В докладе представлены показания пострадавших и свидетелей из недавно освобожденного Угледара, собранные Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. "Кроме того, жители Угледара, как везде практически рассказывают, с 2022 года украинские войска терроризировали город с помощью обстрелов. Жители специально подчеркивают, что обстрелы шли с украинских позиций. И российских войск поблизости еще нигде не было", - добавил Григорьев. Автор доклада отметил, что подобные преступления являются нарушениями Женевских конвенций, "грубыми нарушениями соответствующих протоколов". Например, четвертая Женевская конвенция определяет необходимость предоставления защиты по отношению к гражданским лицам. "Убивают людей на подконтрольных себе территориях, хотя казалось бы, они должны их рассматривать в качестве граждан Украины. Начиная с 2014 года на русскоязычных территориях киевский режим создал практику террора. Террора по отношению к местному населению. Одним из таких элементов было фактическое разрешение военнослужащим ВСУ, спецслужб, на убийство, изнасилование, избиение местных людей", - подчеркнул Григорьев. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
https://ria.ru/20241108/gosnagrada-1982747088.html
https://ria.ru/20241006/ugledar-1976638798.html
https://ria.ru/20240823/sud-1967919282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, угледар, россия, украина, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины
В мире, Угледар, Россия, Украина, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Вооруженные силы Украины
ВСУ тестировали нервно-паралитические средства в Угледаре, заявили в ОП
Григорьев: ВСУ тестировали нервно-паралитические средства на жителях Угледара
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, когда контролировали ныне освобожденный Угледар, тестировали нервно-паралитические средства на местном гражданском населении, рассказал автор доклада о преступлениях украинских неонацистов, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
В международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в понедельник проходит пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников "Преступления киевского неонацистского режима в г. Угледаре".
"Светлана Геннадьевна Панова (мирный житель города Угледар - ред.) рассказывает, как на них военнослужащие ВСУ тестировали нервно-паралитические средства. Вот прямо говорит: "ВСУ на нас, как на подопытных кроликов проверяли что-то. После того как подействовал этот газ (или что, не знаем) - лежим как крысы, ты слышишь, но еле губы шевелишь, ничего не можешь сделать, органы вообще ничего не чувствуют", - рассказал Григорьев во время представления доклада о преступлениях украинских неонацистов.
В докладе представлены показания пострадавших и свидетелей из недавно освобожденного Угледара, собранные Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов.
"Кроме того, жители Угледара, как везде практически рассказывают, с 2022 года украинские войска терроризировали город с помощью обстрелов. Жители специально подчеркивают, что обстрелы шли с украинских позиций. И российских войск поблизости еще нигде не было", - добавил Григорьев.
Автор доклада отметил, что подобные преступления являются нарушениями Женевских конвенций, "грубыми нарушениями соответствующих протоколов". Например, четвертая Женевская конвенция определяет необходимость предоставления защиты по отношению к гражданским лицам.
"Убивают людей на подконтрольных себе территориях, хотя казалось бы, они должны их рассматривать в качестве граждан Украины
. Начиная с 2014 года на русскоязычных территориях киевский режим создал практику террора. Террора по отношению к местному населению. Одним из таких элементов было фактическое разрешение военнослужащим ВСУ, спецслужб, на убийство, изнасилование, избиение местных людей", - подчеркнул Григорьев.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.