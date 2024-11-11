https://ria.ru/20241111/ufa-1983011607.html
В Уфе эвакуаторщик дрифтовал на оживленной улице с пассажиром на борту
В Уфе эвакуаторщик дрифтовал на оживленной улице с пассажиром на борту - РИА Новости, 11.11.2024
В Уфе эвакуаторщик дрифтовал на оживленной улице с пассажиром на борту
Автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя эвакуатора, который катал человека на платформе машины и дрифтовал на оживленной улице Уфы, РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:46
2024-11-11T09:46
2024-11-11T10:39
происшествия
авто
уфа
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УФА, 11 ноя - РИА Новости. Автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя эвакуатора, который катал человека на платформе машины и дрифтовал на оживленной улице Уфы, сообщает Госавтоинспекция города в своем Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой видно, как водитель автомобиля-эвакуатора устраивает дрифт на разных улицах города и перевозит вне кабины, на платформе автомобиля пассажира", - говорится в сообщении. Перевозка пассажиров таким образом является нарушением правил дорожного движения. Данная информация была передана экипажам полка ДПС. Спустя некоторое время автоинспекторы нашли указанную в ориентировке автомашину, добавили в пресс-службе. "За рулём находился 30-летний местный житель. По всем выявленным нарушениям ПДД сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя несколько административных протоколов, в том числе за нарушение перевозки пассажира", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241029/voditel-1980667019.html
https://ria.ru/20241109/avtobus-1982813511.html
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происшествия, авто, уфа
В Уфе эвакуаторщик дрифтовал на оживленной улице с пассажиром на борту
В Уфе водитель эвакуатора катал человека на платформе машины и дрифтовал
УФА, 11 ноя - РИА Новости.
Автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя эвакуатора, который катал человека на платформе машины и дрифтовал на оживленной улице Уфы, сообщает
Госавтоинспекция города в своем Telegram-канале.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой видно, как водитель автомобиля-эвакуатора устраивает дрифт на разных улицах города и перевозит вне кабины, на платформе автомобиля пассажира", - говорится в сообщении.
Перевозка пассажиров таким образом является нарушением правил дорожного движения. Данная информация была передана экипажам полка ДПС. Спустя некоторое время автоинспекторы нашли указанную в ориентировке автомашину, добавили в пресс-службе.
"За рулём находился 30-летний местный житель. По всем выявленным нарушениям ПДД сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя несколько административных протоколов, в том числе за нарушение перевозки пассажира", - рассказали в ведомстве.