https://ria.ru/20241111/ufa-1983011607.html

В Уфе эвакуаторщик дрифтовал на оживленной улице с пассажиром на борту

В Уфе эвакуаторщик дрифтовал на оживленной улице с пассажиром на борту - РИА Новости, 11.11.2024

В Уфе эвакуаторщик дрифтовал на оживленной улице с пассажиром на борту

Автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя эвакуатора, который катал человека на платформе машины и дрифтовал на оживленной улице Уфы, РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:46

2024-11-11T09:46

2024-11-11T10:39

происшествия

авто

уфа

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УФА, 11 ноя - РИА Новости. Автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя эвакуатора, который катал человека на платформе машины и дрифтовал на оживленной улице Уфы, сообщает Госавтоинспекция города в своем Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой видно, как водитель автомобиля-эвакуатора устраивает дрифт на разных улицах города и перевозит вне кабины, на платформе автомобиля пассажира", - говорится в сообщении. Перевозка пассажиров таким образом является нарушением правил дорожного движения. Данная информация была передана экипажам полка ДПС. Спустя некоторое время автоинспекторы нашли указанную в ориентировке автомашину, добавили в пресс-службе. "За рулём находился 30-летний местный житель. По всем выявленным нарушениям ПДД сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя несколько административных протоколов, в том числе за нарушение перевозки пассажира", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241029/voditel-1980667019.html

https://ria.ru/20241109/avtobus-1982813511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, уфа