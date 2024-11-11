https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html

ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области

ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024

ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области

ВСУ осуществили массированный налет дронов на Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:58

2024-11-11T16:58

2024-11-11T17:54

специальная военная операция на украине

запорожская область

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. ВСУ осуществили массированный налет дронов на Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На город Каменка-Днепровская в Запорожской области идет массированная атака дронов-камикадзе со стороны боевиков ВСУ", — написал он в Telegram-канале.По словам Рогова, целями украинских войск были городской автовокзал, газораспределительный узел и вышки сотовой связи. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Позднее чиновник сообщил, что в момент удара по автовокзалу на нем было много людей, в результате есть пострадавшие. При атаке на газораспределительный узел произошел взрыв с последующим возгоранием. Кроме того, украинские дроны нанесли удар по городскому Дому культуры, обошлось без пострадавших.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983021700.html

https://ria.ru/20241111/bespilotnik-1983069240.html

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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина