https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html
ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области
ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024
ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области
ВСУ осуществили массированный налет дронов на Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:58
2024-11-11T16:58
2024-11-11T17:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828865054_0:148:1134:786_1920x0_80_0_0_9592d836c63af68d82b0a204e936fe87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. ВСУ осуществили массированный налет дронов на Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На город Каменка-Днепровская в Запорожской области идет массированная атака дронов-камикадзе со стороны боевиков ВСУ", — написал он в Telegram-канале.По словам Рогова, целями украинских войск были городской автовокзал, газораспределительный узел и вышки сотовой связи. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Позднее чиновник сообщил, что в момент удара по автовокзалу на нем было много людей, в результате есть пострадавшие. При атаке на газораспределительный узел произошел взрыв с последующим возгоранием. Кроме того, украинские дроны нанесли удар по городскому Дому культуры, обошлось без пострадавших.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983021700.html
https://ria.ru/20241111/bespilotnik-1983069240.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828865054_0:0:1134:850_1920x0_80_0_0_d4ed975092481fbfe887c9215c515840.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области
Рогов сообщил о массированном налете дронов ВСУ на Запорожскую область