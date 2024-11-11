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ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 11.11.2024 (обновлено: 17:54 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html
ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области
ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024
ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области
ВСУ осуществили массированный налет дронов на Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:58
2024-11-11T17:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. ВСУ осуществили массированный налет дронов на Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. &quot;На город Каменка-Днепровская в Запорожской области идет массированная атака дронов-камикадзе со стороны боевиков ВСУ&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Рогова, целями украинских войск были городской автовокзал, газораспределительный узел и вышки сотовой связи. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Позднее чиновник сообщил, что в момент удара по автовокзалу на нем было много людей, в результате есть пострадавшие. При атаке на газораспределительный узел произошел взрыв с последующим возгоранием. Кроме того, украинские дроны нанесли удар по городскому Дому культуры, обошлось без пострадавших.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983021700.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ массово атаковали беспилотниками город в Запорожской области

Рогов сообщил о массированном налете дронов ВСУ на Запорожскую область

© РИА Новости / Мария МарикянКаменка-Днепровская
Каменка-Днепровская - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Каменка-Днепровская. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. ВСУ осуществили массированный налет дронов на Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"На город Каменка-Днепровская в Запорожской области идет массированная атака дронов-камикадзе со стороны боевиков ВСУ", — написал он в Telegram-канале.

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По словам Рогова, целями украинских войск были городской автовокзал, газораспределительный узел и вышки сотовой связи. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Позднее чиновник сообщил, что в момент удара по автовокзалу на нем было много людей, в результате есть пострадавшие. При атаке на газораспределительный узел произошел взрыв с последующим возгоранием. Кроме того, украинские дроны нанесли удар по городскому Дому культуры, обошлось без пострадавших.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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