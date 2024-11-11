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Ученые из Австралии и Германии нашли способ лечения смертельного синдрома - РИА Новости, 11.11.2024
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Наука
 
15:57 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/uchenye-1983120418.html
Ученые из Австралии и Германии нашли способ лечения смертельного синдрома
Ученые из Австралии и Германии нашли способ лечения смертельного синдрома - РИА Новости, 11.11.2024
Ученые из Австралии и Германии нашли способ лечения смертельного синдрома
Австралийские и немецкие ученые впервые в мире нашли метод лечения смертельно опасного синдрома Лайелла, следует из опубликованного в понедельник заявления на... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:57
2024-11-11T15:57
наука
австралия
германия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Австралийские и немецкие ученые впервые в мире нашли метод лечения смертельно опасного синдрома Лайелла, следует из опубликованного в понедельник заявления на сайте австралийского Института Уолтера и Элизы Холл (WEHI). Синдром Лайелла, или токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) - это тяжелая кожная реакция, которая характеризуется высокой температурой, отслоением верхних слоев кожи и образованием болезненных пузырей. Это состояние обычно происходит из-за индивидуальной реакцией организма на определенные лекарства. Показатель смертности при таком заболевании составляет около 30%. По данным заявления австралийского института, исследование было проведено в сотрудничестве с немецким Институтом биохимии Макса Планка. Ученые анализировали образцы кожи семи пациентов с этим диагнозом и с помощью передовой техники "смогли увеличить масштаб отдельных клеток и детально изучить их, создав карту тысячи белков, которые вызывают это смертельное заболевание". Таким образом удалось выявить гиперактивацию сигнального пути JAK/STAT, отвечающего за клеточное деление и иммунные реакции, и это "открывает возможность вмешательства в это смертельно опасное состояние". Отмечается, что доклинические испытания показали положительные результаты. Это позволило успешно опробовать новый способ лечения на семи пациентах. Следующий этап предполагает клинические испытания и сертификацию нового метода в качестве лечения ТЭН.
https://ri.ria.ru/20241106/nauka-1981995563.html
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австралия, германия
Наука, Австралия, Германия
Ученые из Австралии и Германии нашли способ лечения смертельного синдрома

Ученые из Австралии и Германии нашли лечение смертельного синдрома Лайелла

© iStock.com / sanjeriУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© iStock.com / sanjeri
Ученый в лаборатории . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Австралийские и немецкие ученые впервые в мире нашли метод лечения смертельно опасного синдрома Лайелла, следует из опубликованного в понедельник заявления на сайте австралийского Института Уолтера и Элизы Холл (WEHI).
Синдром Лайелла, или токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) - это тяжелая кожная реакция, которая характеризуется высокой температурой, отслоением верхних слоев кожи и образованием болезненных пузырей. Это состояние обычно происходит из-за индивидуальной реакцией организма на определенные лекарства. Показатель смертности при таком заболевании составляет около 30%.
По данным заявления австралийского института, исследование было проведено в сотрудничестве с немецким Институтом биохимии Макса Планка. Ученые анализировали образцы кожи семи пациентов с этим диагнозом и с помощью передовой техники "смогли увеличить масштаб отдельных клеток и детально изучить их, создав карту тысячи белков, которые вызывают это смертельное заболевание". Таким образом удалось выявить гиперактивацию сигнального пути JAK/STAT, отвечающего за клеточное деление и иммунные реакции, и это "открывает возможность вмешательства в это смертельно опасное состояние".
Отмечается, что доклинические испытания показали положительные результаты. Это позволило успешно опробовать новый способ лечения на семи пациентах. Следующий этап предполагает клинические испытания и сертификацию нового метода в качестве лечения ТЭН.
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