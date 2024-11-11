https://ria.ru/20241111/ttsk-1981931650.html
В ВСУ пожаловались на действия сотрудников ТЦК в Горняке
В ВСУ пожаловались на действия сотрудников ТЦК в Горняке - РИА Новости, 11.11.2024
В ВСУ пожаловались на действия сотрудников ТЦК в Горняке
Сотрудники ТЦК с лета особенно активно патрулировали улицы Горняка (ДНР), в итоге доходило до драк и конфликтов с бойцами ВСУ, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:00
2024-11-11T07:00
2024-11-11T07:09
специальная военная операция на украине
в мире
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горняк
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вооруженные силы украины
мобилизация
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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники ТЦК с лета особенно активно патрулировали улицы Горняка (ДНР), в итоге доходило до драк и конфликтов с бойцами ВСУ, рассказал РИА Новости житель этого города Денис.Российские войска освободили Горняк в конце октября. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, обстановка в городе сложная, но разрушения здесь не такие существенные, как в Авдеевке."Дошло до того, что жены провожали мужей от дома до автобусов, а там их паковали. Потом везли в Курахово в военкомат", — вспоминает Денис.Женщины нередко пытались отбить мужей у сотрудников военкомата. Доходило, поясняет Денис, и до драк. Также житель Горняка рассказал, что действия работников ТЦК не нравились даже солдатам ВСУ."Военные, в свою очередь, жаловались на тэцекашников в полицию — мол, мешают работать", — сказал Денис.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Так, с середины октября местные СМИ сообщают о рейдах сотрудников ТЦК в развлекательных заведениях в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах.Как рассказал в интервью газете Le Monde сотрудник киевского военкомата Юрий Нестеренко, 80 процентов украинцев, которых мобилизуют на улице, не хотят воевать, а тех, кто по своему желанию готовы вступить в ряды ВСУ, очень мало.
https://ria.ru/20241105/popolnenie-1981566879.html
https://ria.ru/20241104/protoierey-1981795346.html
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981604808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горняк, авдеевка, вооруженные силы украины, мобилизация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горняк, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, мобилизация
В ВСУ пожаловались на действия сотрудников ТЦК в Горняке
Беженец Денис: на действия ТЦК в Горняке жаловались даже солдаты ВСУ
ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники ТЦК с лета особенно активно патрулировали улицы Горняка (ДНР), в итоге доходило до драк и конфликтов с бойцами ВСУ, рассказал РИА Новости житель этого города Денис.
Российские войска освободили Горняк
в конце октября. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин
, обстановка в городе сложная, но разрушения здесь не такие существенные, как в Авдеевке
.
"Дошло до того, что жены провожали мужей от дома до автобусов, а там их паковали. Потом везли в Курахово в военкомат", — вспоминает Денис.
Женщины нередко пытались отбить мужей у сотрудников военкомата. Доходило, поясняет Денис, и до драк. Также житель Горняка рассказал, что действия работников ТЦК не нравились даже солдатам ВСУ.
"Военные, в свою очередь, жаловались на тэцекашников в полицию — мол, мешают работать", — сказал Денис.
На Украине
с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Так, с середины октября местные СМИ сообщают о рейдах сотрудников ТЦК в развлекательных заведениях в Киеве
, Днепропетровске
, Харькове
, Хмельницком
, Львове
и других городах.
Как рассказал в интервью газете Le Monde сотрудник киевского военкомата Юрий Нестеренко, 80 процентов украинцев, которых мобилизуют на улице, не хотят воевать, а тех, кто по своему желанию готовы вступить в ряды ВСУ, очень мало.