https://ria.ru/20241111/trevoga-1983197446.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T22:28

2024-11-11T22:28

2024-11-11T22:28

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 21.15 мск сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Позже ее объявили в Харьковской и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240714/vzryvy-1959586796.html

сумская область

россия

украина

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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область