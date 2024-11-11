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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T22:28
2024-11-11T22:28
2024-11-11T22:28
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 21.15 мск сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Позже ее объявили в Харьковской и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240714/vzryvy-1959586796.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу