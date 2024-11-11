https://ria.ru/20241111/trassa-1983193746.html
Обновленный участок трассы М-5 "Урал" открыли в Пензенской области
Обновленный участок трассы М-5 "Урал" открыли в Пензенской области - РИА Новости, 11.11.2024
Обновленный участок трассы М-5 "Урал" открыли в Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Росавтодора Роман Новиков в режиме видеоконференции открыли обновленный участок федеральной трассы М-5... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:37
2024-11-11T21:37
2024-11-11T21:37
пензенская область
пензенская область
нижнеломовский район
россия
олег мельниченко
роман новиков
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20882/71/208827148_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_749a50fe731a7db027d8c3be469bafc9.jpg
ПЕНЗА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Росавтодора Роман Новиков в режиме видеоконференции открыли обновленный участок федеральной трассы М-5 "Урал" в границах Спасского и Нижнеломовского районов, сообщила пресс-служба правительства региона. Автодорога М-5 "Урал" является одной из самых загруженных трасс России. В связи с возрастающей интенсивностью движения капитальный ремонт участка протяженностью почти шесть километров был начат в 2022 году. Ширина проезжей части увеличена до четырех полос, установлено разделительное барьерное ограждение, организовано движение транспорта с помощью разворотных петель, уложен асфальтобетон повышенной устойчивости к образованию дефектов. Пропускная способность увеличилась вдвое и соответствует современным требованиям, интенсивность движения составляет 13,5 тысяч автомобилей в сутки. "Как губернатор я несу ответственность за развитие дорожной сети на территории Пензенской области и крайне заинтересован в ее нормальном состоянии. Трасса М-5 - это часть опорной сети дорог Российской Федерации. Реконструкция и строительство всех ее элементов на территории региона для нас имеет первостепенное значение", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Он отметил, что в районе обновленного участка трассы расположена активно развивающаяся экономическая зона Пензенской области, в Нижнеломовском районе размещено большое количество сельхозпредприятий, крупнейший комплекс по убою и переработке индейки ГК "Дамате". Глава региона добавил, что на 624-м километре трассы М-5 "Урал" в тестовом режиме работает новая развязка, обеспечивающая транспортную доступность двух новых микрорайонов Пензы, а в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году капитально отремонтировано свыше 100 километров дорог. "В 2025 году мы включимся в реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и будем работать над тем, чтобы дорожная сеть Пензенской области была в нормативном состоянии", - заявил Мельниченко. Новиков поблагодарил губернатора за личную погруженность в вопросы дорожного хозяйства. "Понимаю, насколько для жителей Пензенской области важен именно такой подход к реализации дорожных объектов на федеральной дорожной сети", - приводятся в сообщении слова глава Росавтодора.
пензенская область
нижнеломовский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20882/71/208827148_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_27f22ec070d0f051f46369ad831e45d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, нижнеломовский район, россия, олег мельниченко, роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Пензенская область, Пензенская область, Нижнеломовский район, Россия, Олег Мельниченко, Роман Новиков, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
ПЕНЗА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Росавтодора Роман Новиков в режиме видеоконференции открыли обновленный участок федеральной трассы М-5 "Урал" в границах Спасского и Нижнеломовского районов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Автодорога М-5 "Урал" является одной из самых загруженных трасс России. В связи с возрастающей интенсивностью движения капитальный ремонт участка протяженностью почти шесть километров был начат в 2022 году. Ширина проезжей части увеличена до четырех полос, установлено разделительное барьерное ограждение, организовано движение транспорта с помощью разворотных петель, уложен асфальтобетон повышенной устойчивости к образованию дефектов. Пропускная способность увеличилась вдвое и соответствует современным требованиям, интенсивность движения составляет 13,5 тысяч автомобилей в сутки.
"Как губернатор я несу ответственность за развитие дорожной сети на территории Пензенской области и крайне заинтересован в ее нормальном состоянии. Трасса М-5 - это часть опорной сети дорог Российской Федерации. Реконструкция и строительство всех ее элементов на территории региона для нас имеет первостепенное значение", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Он отметил, что в районе обновленного участка трассы расположена активно развивающаяся экономическая зона Пензенской области, в Нижнеломовском районе размещено большое количество сельхозпредприятий, крупнейший комплекс по убою и переработке индейки ГК "Дамате".
Глава региона добавил, что на 624-м километре трассы М-5 "Урал" в тестовом режиме работает новая развязка, обеспечивающая транспортную доступность двух новых микрорайонов Пензы, а в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году капитально отремонтировано свыше 100 километров дорог. "В 2025 году мы включимся в реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и будем работать над тем, чтобы дорожная сеть Пензенской области была в нормативном состоянии", - заявил Мельниченко.
Новиков поблагодарил губернатора за личную погруженность в вопросы дорожного хозяйства. "Понимаю, насколько для жителей Пензенской области важен именно такой подход к реализации дорожных объектов на федеральной дорожной сети", - приводятся в сообщении слова глава Росавтодора.