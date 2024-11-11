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Обновленный участок трассы М-5 "Урал" открыли в Пензенской области

Обновленный участок трассы М-5 "Урал" открыли в Пензенской области - РИА Новости, 11.11.2024

Обновленный участок трассы М-5 "Урал" открыли в Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Росавтодора Роман Новиков в режиме видеоконференции открыли обновленный участок федеральной трассы М-5... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T21:37

2024-11-11T21:37

2024-11-11T21:37

пензенская область

пензенская область

нижнеломовский район

россия

олег мельниченко

роман новиков

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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ПЕНЗА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Росавтодора Роман Новиков в режиме видеоконференции открыли обновленный участок федеральной трассы М-5 "Урал" в границах Спасского и Нижнеломовского районов, сообщила пресс-служба правительства региона. Автодорога М-5 "Урал" является одной из самых загруженных трасс России. В связи с возрастающей интенсивностью движения капитальный ремонт участка протяженностью почти шесть километров был начат в 2022 году. Ширина проезжей части увеличена до четырех полос, установлено разделительное барьерное ограждение, организовано движение транспорта с помощью разворотных петель, уложен асфальтобетон повышенной устойчивости к образованию дефектов. Пропускная способность увеличилась вдвое и соответствует современным требованиям, интенсивность движения составляет 13,5 тысяч автомобилей в сутки. "Как губернатор я несу ответственность за развитие дорожной сети на территории Пензенской области и крайне заинтересован в ее нормальном состоянии. Трасса М-5 - это часть опорной сети дорог Российской Федерации. Реконструкция и строительство всех ее элементов на территории региона для нас имеет первостепенное значение", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Он отметил, что в районе обновленного участка трассы расположена активно развивающаяся экономическая зона Пензенской области, в Нижнеломовском районе размещено большое количество сельхозпредприятий, крупнейший комплекс по убою и переработке индейки ГК "Дамате". Глава региона добавил, что на 624-м километре трассы М-5 "Урал" в тестовом режиме работает новая развязка, обеспечивающая транспортную доступность двух новых микрорайонов Пензы, а в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году капитально отремонтировано свыше 100 километров дорог. "В 2025 году мы включимся в реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и будем работать над тем, чтобы дорожная сеть Пензенской области была в нормативном состоянии", - заявил Мельниченко. Новиков поблагодарил губернатора за личную погруженность в вопросы дорожного хозяйства. "Понимаю, насколько для жителей Пензенской области важен именно такой подход к реализации дорожных объектов на федеральной дорожной сети", - приводятся в сообщении слова глава Росавтодора.

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пензенская область, нижнеломовский район, россия, олег мельниченко, роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор)