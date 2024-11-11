https://ria.ru/20241111/traore-1983044968.html

Карамоко Траоре: Россия сделала мирный атом доступнее

Карамоко Траоре: Россия сделала мирный атом доступнее - РИА Новости, 11.11.2024

Карамоко Траоре: Россия сделала мирный атом доступнее

Россия смогла сделать мирный атом доступнее для таких государств, как Буркина-Фасо, заявил РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре. В эксклюзивном интервью РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:02

2024-11-11T12:02

2024-11-11T12:02

россия

буркина-фасо

уагадугу

сергей лавров

алексей можин

мвф

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Россия смогла сделать мирный атом доступнее для таких государств, как Буркина-Фасо, заявил РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре. В эксклюзивном интервью агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка" он рассказал о том, зачем Уагадугу могут понадобиться свои спутники, и о том, какие российские решения могли бы быть интересны стране. Министр подчеркнул, что Россия является партнером с проверенным опытом в области ядерной энергетики.— Ранее сообщалось, что Альянс государств Сахеля (АГС), в который входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо, планирует строительство спутников связи и дистанционного зондирования при поддержке российской государственной корпорации "Роскосмос". Работы уже начались? Если нет, то когда начнутся?— Нужно сначала понять, что три страны Альянса хотят посредством этого подхода укрепить свой суверенитет, иметь собственные средства и возможности для получения информации и мониторинга. Так что это вписывается в данное видение. Мали и Нигер уже подписали меморандум о взаимопонимании. В Буркина-Фасо меморандум сейчас рассматривается на экспертном уровне. Я надеюсь, что очень скоро это будет сделано. Все начнется с этой правовой базы, которая заложит основы и будет координировать все действия и обязанности между российским партнером и государствами альянса.— Насколько важен этот меморандум? Что дадут вам спутники?— Меморандум, как известно, предназначен для установления рамок, для того, чтобы обозначить поле работы, ответственность, механизмы и все, что с этим связано. С того момента, как он (меморандум – ред.) появится, мы уже будем знать, как вести практическую часть дела. Естественно, он (меморандум – ред.) может охватывать несколько направлений. Я знаю, что помимо приобретения оборудования есть и вопрос обучения, есть и вопрос областей стратегического интереса, таких как безопасность, связь и многое другое.— Для использования энергии с АЭС необходимо построить целую инфраструктуру электропередачи. Идут ли переговоры с российской стороной в этом контексте? Кто будет электрифицировать Буркина-Фасо?— На данный момент я могу подтвердить волю и политическую приверженность главы государства Буркина-Фасо, который уже во время своего первого визита в Россию объявил о нашем намерении двигаться в направлении создания энергетической инфраструктуры, которая может поддержать нашу промышленность, поддержать нашу государственную политику. Это обязательство реально, оно взяло свое начало через подписание некоторого количества рамочных документов. Какая именно структура будет реализовывать проект, говорить пока рано. Что я могу подтвердить, так это то, что Буркина-Фасо, как Мали и Нигер, стремится получить этот инструментарий. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы отметить роль России, потому что, вы знаете, на протяжении десятилетий ядерная энергетика представлялась как продукт, недоступный для таких стран, как Буркина-Фасо. Сегодня, благодаря модульным форматам, мы поняли, что такие страны, как Буркина-Фасо, действительно могут использовать эту технологию для поддержки своей экономики.— Может ли Россия стать частью этого большого проекта?— Этот сектор является частью одной из отраслей, это стратегический сектор, в котором сотрудничают Буркина-Фасо и Россия. Это не просто так. Россия является пионером в том, что открыла возможности в ядерной энергетике таким странам, как Буркина-Фасо.Я считаю, что малые модульные реакторы – это технология, которая также является заслугой России. Как партнеру с проверенным опытом в этом вопросе, Буркина-Фасо, естественно, отдает приоритет сотрудничеству с Россией в реализации этого проекта.— Ранее бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявлял, что в МВФ существует черный список стран-членов фонда, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений. По его словам, в их числе и Буркина-Фасо. Так ли это? В чем выражается дискриминация? Куда Уагадугу будет обращаться за финансовой помощью в случае необходимости?— Я могу точно сказать, что мы из этого списка выходим. Буркина-Фасо сейчас переходит в другой список, "серый", полагаю. В любом случае, эта "классификация" сделана без участия стран, включенных в нее. Я считаю, что необходимо пересмотреть такой способ управлять странами: принимать решения без их участия, навязывать какие-то решения, не принимая во внимание ситуацию в самой стране.— На какие средства Уагадугу планирует строить будущую АЭС по проекту "Росатома"? Какова примерная стоимость проекта и намерена ли Буркина-Фасо обращаться за кредитом к России? Когда будет подписано соглашение о строительстве АЭС, есть ли конкретный срок?— Мне кажется, еще рано говорить о финансировании этого проекта. Я знаю, что на политическом уровне есть настрой, и это главное. Во-вторых, в Буркина-Фасо понимают, что тезис о бедности сам по себе карикатурен. У нас достаточно ресурсов и при хорошем управлении мы можем поддерживать и участвовать в любых проектах.— Намерены ли в Уагадугу привлекать компании из России для строительства нефте- и газопроводов в Буркина-Фасо? Если да, то какие? Идут ли переговоры?— Наше сотрудничество с Россией уже на очень хорошем уровне и я считаю, что профильные министерства и департаменты, которые работают над этими проектами выстроили отношения с Россией. У меня была возможность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ООН, и мы решили усилить сотрудничество бизнеса наших стран.Я бы не стал их называть, но могу заверить, что есть взаимное желание наших стран, чтобы компании из России могли экспортировать свои ноу-хау, свой опыт в Буркина-Фасо, а также на уровне Конфедерации (альянса – ред.) государств Сахеля.— Планируются ли в ближайшее время поставки нефти или нефтепродуктов из России в Буркина-Фасо? Если да, то о каких объёмах может идти речь? В рамках помощи или по контракту? По какой цене и в каких валютах планируется производить оплату? Рассматривается ли возможность торговли нефтью в юанях?— Мы – континентальная страна, которой всегда нужно ископаемое топливо. Мы импортируем огромные объемы углеводородов, чтобы обеспечить работу наших предприятий, поэтому Буркина-Фасо открыта, мы закупаем топливо на международном рынке. И если у России есть возможности в этой области, то я думаю, что, конечно, наши профильные министерства их изучат.— Какие российские технологии в области возобновляемой энергетики интересны Буркина-Фасо? Может ли Россия в ближайшее время строить какие-либо проекты на вашей территории?— Россия уже оперирует какое-то время на территории Буркина-Фасо. Наша страна заинтересована во всех технологиях, надо просто посмотреть, какие механизмы позволят нам двигаться к беспроигрышному подходу, основанному на взаимном уважении. Я думаю, что с Россией уже делается достаточно большой объем работы. Сегодня есть политический настрой, главы наших государств подали сигналы, это отражено в открытии российского посольства в Буркина-Фасо, также мы надеемся, что в скором времени заработает консульская служба, что позволит упростить обмен делегациями.

https://ria.ru/20241110/burkina-faso-1982947475.html

https://ria.ru/20241110/burkina-faso-1982947312.html

https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html

https://ria.ru/20240815/burkina-faso-1966295622.html

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россия

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уагадугу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, буркина-фасо, уагадугу, сергей лавров, алексей можин, мвф, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", интервью