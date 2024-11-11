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В Германии опасаются, что Трамп может пойти на сделку с Путиным по Украине - РИА Новости, 12.11.2024
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19:24 11.11.2024 (обновлено: 00:36 12.11.2024)
https://ria.ru/20241111/tramp-1983178900.html
В Германии опасаются, что Трамп может пойти на сделку с Путиным по Украине
В Германии опасаются, что Трамп может пойти на сделку с Путиным по Украине - РИА Новости, 12.11.2024
В Германии опасаются, что Трамп может пойти на сделку с Путиным по Украине
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус считает возможным, что победивший на выборах президента США Доналд Трамп может пойти на сделку с российским президентом... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-11T19:24
2024-11-12T00:36
в мире
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украина
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БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус считает возможным, что победивший на выборах президента США Доналд Трамп может пойти на сделку с российским президентом Владимиром Путиным по Украине, при этом германский политик опасается этого, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Как отмечает издание, Писториус считает возможным быстрый исход переговоров Трампа по Украине, "однако это было бы нежелательно ни для Европы, ни для Украины". "Да, такая опасность есть, и я надеюсь, что она не реализуется", - сказал Писториус, отвечая на вопрос на мероприятии, организованном газетой Süddeutsche Zeitung, существует ли вероятность того, что Трамп может пойти на сделку с президентом России из-за интересов Украины и Европы. Ранее турецкий телеканал Haberturk допустил, что начало переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может быть реализовано до января 2025 года в Стамбуле. При этом победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг данную информацию. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html
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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, борис писториус, владимир путин, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Борис Писториус, Владимир Путин, NBC, Выборы президента США — 2024
В Германии опасаются, что Трамп может пойти на сделку с Путиным по Украине

Писториус: Трамп может быстро пойти на сделку с Путиным по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус считает возможным, что победивший на выборах президента США Доналд Трамп может пойти на сделку с российским президентом Владимиром Путиным по Украине, при этом германский политик опасается этого, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Как отмечает издание, Писториус считает возможным быстрый исход переговоров Трампа по Украине, "однако это было бы нежелательно ни для Европы, ни для Украины".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Трамп позвонил Путину в четверг, пишет WP
10 ноября, 23:01
"Да, такая опасность есть, и я надеюсь, что она не реализуется", - сказал Писториус, отвечая на вопрос на мероприятии, организованном газетой Süddeutsche Zeitung, существует ли вероятность того, что Трамп может пойти на сделку с президентом России из-за интересов Украины и Европы.
Ранее турецкий телеканал Haberturk допустил, что начало переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может быть реализовано до января 2025 года в Стамбуле. При этом победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг данную информацию.
Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
19 марта, 23:15
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Вчера, 02:50
 
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