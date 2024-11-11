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Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российском прокате - РИА Новости, 11.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:08 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/tramp-1983161512.html
Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российском прокате
Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российском прокате - РИА Новости, 11.11.2024
Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российском прокате
Премьера фильма про Дональда Трампа "Ученик. Восхождение Трампа ", который должен был выйти в российский прокат 14 ноября, отменена, так как картина не получила РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:08
2024-11-11T18:08
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьера фильма про Дональда Трампа "Ученик. Восхождение Трампа ", который должен был выйти в российский прокат 14 ноября, отменена, так как картина не получила прокатное удостоверение в России, сообщили в пресс-службе компании Arna Media. "Фильм "Ученик. Восхождение Трампа " не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение", - говорится в сообщении. Ранее выход картины переносили с 24 на 31 октября, затем премьеру назначили на 14 ноября. Фильм затрагивает молодые годы Трампа и его путь к успеху. Мировая премьера состоялась в текущем году на Каннском фестивале и удостоилась "стоячих восьмиминутных оваций", отметили в пресс-службе. Роль Трампа исполнил Себастиан Стэн, его наставника Роя Кона — Джереми Стронг, первой жены Трампа – Мария Бакалова. Режиссером картины выступил иранский режиссер и лауреат Каннского кинофестиваля Али Аббаси ("Одни из нас", "Убийца "Священный паук").
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дональд трамп, кино и сериалы, новости культуры, новости шоу-бизнеса
Культура, Дональд Трамп, Кино и сериалы, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса
Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российском прокате

Arna Media: фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российском прокате

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьера фильма про Дональда Трампа "Ученик. Восхождение Трампа ", который должен был выйти в российский прокат 14 ноября, отменена, так как картина не получила прокатное удостоверение в России, сообщили в пресс-службе компании Arna Media.
"Фильм "Ученик. Восхождение Трампа " не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение", - говорится в сообщении.
Ранее выход картины переносили с 24 на 31 октября, затем премьеру назначили на 14 ноября.
Фильм затрагивает молодые годы Трампа и его путь к успеху. Мировая премьера состоялась в текущем году на Каннском фестивале и удостоилась "стоячих восьмиминутных оваций", отметили в пресс-службе.
Роль Трампа исполнил Себастиан Стэн, его наставника Роя Кона — Джереми Стронг, первой жены Трампа – Мария Бакалова. Режиссером картины выступил иранский режиссер и лауреат Каннского кинофестиваля Али Аббаси ("Одни из нас", "Убийца "Священный паук").
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