https://ria.ru/20241111/tramp-1983161512.html

Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российском прокате

Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российском прокате - РИА Новости, 11.11.2024

Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российском прокате

Премьера фильма про Дональда Трампа "Ученик. Восхождение Трампа ", который должен был выйти в российский прокат 14 ноября, отменена, так как картина не получила РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:08

2024-11-11T18:08

2024-11-11T18:08

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьера фильма про Дональда Трампа "Ученик. Восхождение Трампа ", который должен был выйти в российский прокат 14 ноября, отменена, так как картина не получила прокатное удостоверение в России, сообщили в пресс-службе компании Arna Media. "Фильм "Ученик. Восхождение Трампа " не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение", - говорится в сообщении. Ранее выход картины переносили с 24 на 31 октября, затем премьеру назначили на 14 ноября. Фильм затрагивает молодые годы Трампа и его путь к успеху. Мировая премьера состоялась в текущем году на Каннском фестивале и удостоилась "стоячих восьмиминутных оваций", отметили в пресс-службе. Роль Трампа исполнил Себастиан Стэн, его наставника Роя Кона — Джереми Стронг, первой жены Трампа – Мария Бакалова. Режиссером картины выступил иранский режиссер и лауреат Каннского кинофестиваля Али Аббаси ("Одни из нас", "Убийца "Священный паук").

https://ria.ru/20241103/substantsiya-1981591939.html

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2024

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

дональд трамп, кино и сериалы, новости культуры, новости шоу-бизнеса