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Трамп подтвердил, что предложил Стефаник на пост постпреда США при ООН - РИА Новости, 11.11.2024
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17:15 11.11.2024 (обновлено: 17:19 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/tramp-1983144718.html
Трамп подтвердил, что предложил Стефаник на пост постпреда США при ООН
Трамп подтвердил, что предложил Стефаник на пост постпреда США при ООН - РИА Новости, 11.11.2024
Трамп подтвердил, что предложил Стефаник на пост постпреда США при ООН
Победивший на президентских выборах Дональд Трамп подтвердил, что предложил назначить члена палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник на пост... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:15
2024-11-11T17:19
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нью-йорк (город)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах Дональд Трамп подтвердил, что предложил назначить члена палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник на пост постпреда США при ООН, сообщает New York Post, отмечая, что сама Стефаник уже приняла предложение. Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Трамп предложил Стефаник занять должность постпреда США при ООН. "Для меня большая честь выдвинуть Элиз Стефаник на должность представителя США при ООН. Элиз невероятно сильная, уверенная и последовательная сторонница идеи "Америка прежде всего", - заявил Трамп газете. По данным издания, Стефаник приняла предложение Трампа, "глубоко тронута" его выбором и добавила, что Америку ждут "светлые времена". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982676357.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, оон, nbc
В мире, США, Нью-Йорк (город), Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, ООН, NBC
Трамп подтвердил, что предложил Стефаник на пост постпреда США при ООН

NYP: Трамп подтвердил, что предложил назначить Стефаник постпредом США при ООН

© AP Photo / Paul SancyaЭлиз Стефаник
Элиз Стефаник - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Элиз Стефаник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах Дональд Трамп подтвердил, что предложил назначить члена палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник на пост постпреда США при ООН, сообщает New York Post, отмечая, что сама Стефаник уже приняла предложение.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Трамп предложил Стефаник занять должность постпреда США при ООН.
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"Для меня большая честь выдвинуть Элиз Стефаник на должность представителя США при ООН. Элиз невероятно сильная, уверенная и последовательная сторонница идеи "Америка прежде всего", - заявил Трамп газете.
По данным издания, Стефаник приняла предложение Трампа, "глубоко тронута" его выбором и добавила, что Америку ждут "светлые времена".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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