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Патрушев рассказал, кому обязан Трамп после победы на выборах в США - РИА Новости, 11.11.2024
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17:15 11.11.2024 (обновлено: 17:24 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/tramp-1983144396.html
Патрушев рассказал, кому обязан Трамп после победы на выборах в США
Патрушев рассказал, кому обязан Трамп после победы на выборах в США - РИА Новости, 11.11.2024
Патрушев рассказал, кому обязан Трамп после победы на выборах в США
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и как человек ответственный... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:15
2024-11-11T17:24
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и как человек ответственный будет обязан их выполнить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант"."Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный он будет обязан их исполнить", - сказал Патрушев.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983142599.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Николай Патрушев, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Патрушев рассказал, кому обязан Трамп после победы на выборах в США

Патрушев: Трамп опирался на силы, перед которыми у него есть обязательства

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и как человек ответственный будет обязан их выполнить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
"Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный он будет обязан их исполнить", - сказал Патрушев.
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
США важно не допустить повторения покушений на Трампа, заявил Патрушев
Вчера, 17:08
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев
Вчера, 17:06
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампНиколай ПатрушевКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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