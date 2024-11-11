https://ria.ru/20241111/tramp-1983144396.html

Патрушев рассказал, кому обязан Трамп после победы на выборах в США

Патрушев рассказал, кому обязан Трамп после победы на выборах в США - РИА Новости, 11.11.2024

Патрушев рассказал, кому обязан Трамп после победы на выборах в США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и как человек ответственный... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:15

2024-11-11T17:15

2024-11-11T17:24

в мире

сша

россия

дональд трамп

николай патрушев

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и как человек ответственный будет обязан их выполнить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант"."Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный он будет обязан их исполнить", - сказал Патрушев.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983142599.html

https://ria.ru/20241111/ssha-1983142328.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, камала харрис, выборы президента сша — 2024