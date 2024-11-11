https://ria.ru/20241111/tramp-1983132702.html

Сотрудники Минюста США боятся мести Трампа, пишет Politico

Сотрудники Минюста США боятся мести Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 11.11.2024

Сотрудники Минюста США боятся мести Трампа, пишет Politico

Сотрудники министерства юстиции США "в ужасе" от победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов и боятся его мести, сообщает газета Politico со РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:35

2024-11-11T16:35

2024-11-11T16:35

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники министерства юстиции США "в ужасе" от победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов и боятся его мести, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в министерстве. Politico ранее сообщала, что Трамп может начать мстить своим оппонентам и критикам после переизбрания. Издание считает, что предвыборная кампания Трампа была основана на "возмездии", обещания о котором, как подчеркивает газета, он усилил в последние недели предвыборной кампании. "Все, с кем я говорил, в основном юристы, сходят с ума... Страхи заключаются в том, что... руководство и сотрудники повсюду либо уйдут, либо их выгонят", - приводит издание слова неназванного чиновника минюста США. По словам судебного адвоката управления гражданских прав минюста США Стейси Янг, многие федеральные служащие боятся, что будут заменены "ангажированными приверженцами" Трампа. Сообщается, что Трамп винит министерство юстиции в своих судебных проблемах в последние годы. В частности, газета пишет, что увольнения могут коснуться сотрудников, связанных со спецпрокурорами Робертом Мюллером и Джеком Смитом. Мюллер, расследовавший предполагаемые связи кампании Трампа с Россией в 2016 году, покинул свой пост в 2019 году. По данным Politico, Смит, предъявивший Трампу обвинения по двум уголовным делам в 2023 году, может уйти в отставку до его официального вступления в должность. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что Трамп намерен начать процесс лишения десятков тысяч государственных служащих защиты, чтобы их было легче уволить, и "полностью уничтожить глубинное государство", - предполагаемых врагов, которые, по мнению Трампа, прячутся на государственных должностях. По данным агентства, особое внимание Трамп уделит "коррумпированным бюрократам" и "коррумпированным деятелям в аппарате национальной безопасности и разведки" США. В частности, меры будут приняты против чиновников, ответственных за утечку информации журналистам. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/tramp--1983067414.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1983095828.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, роберт мюллер, камала харрис