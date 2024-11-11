На Западе сделали предупреждение Трампу о России
Профессор Малинен: Трамп должен понимать, что ВС России стали сильнейшими в мире
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп должен понимать, что российская армия 2022 года стала сильнейшей в мире, предупредил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
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"Самое главное, что должен понять Трамп в конфликте на Украине, — это то, что российские вооруженные силы уже не те, что были до 2022 года. Сейчас это, скорее всего, самая эффективная военная мощь в мире. США и НАТО больше не имеют преимущества. Это необходимо учитывать", — написал эксперт.
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Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.