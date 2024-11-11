https://ria.ru/20241111/tramp-1983038935.html

НАТО не является приоритетом для Трампа, заявил эксперт

НАТО не является приоритетом для Трампа, заявил эксперт - РИА Новости, 11.11.2024

НАТО не является приоритетом для Трампа, заявил эксперт

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет игнорировать НАТО, которая не является для него приоритетом, а вот для ЕС настанут по-настоящему... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:42

2024-11-11T11:42

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет игнорировать НАТО, которая не является для него приоритетом, а вот для ЕС настанут по-настоящему тяжелые времена, поскольку Трамп не воспринимает Европу как нуждающегося в поддержке союзника, а рассматривает ее, прежде всего, как торгового партнера, отношения с которым необходимо серьезно "перебалансировать", сказал в беседе с РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард. "Мы можем разумно предположить, что, не сумев (в первый срок – ред.) выйти из НАТО, Трамп будет игнорировать альянс, который больше не является его приоритетом. Он не даст этой организации ни гарантий, ни поддержки. Трамп в душе не милитарист и расширение империи также не будет его приоритетом", - уверен эксперт. При этом он указал, что экономические вопросы во внешней политике США, напротив, будут при Трампе главными. "Трамп - бизнесмен. Он хочет преобразовать экономику США, переместив многочисленные виды деятельности и восстановив баланс в торговле с многочисленными торговыми партнерами. Ему придется облагать очень высокими налогами импорт из стран, торговый баланс с которыми в настоящее время очень, даже слишком несбалансирован. Он также попытается навязать экспорт американских товаров и услуг в эти страны", - сказал собеседник агентства. В качестве главных целей для смены политики при Трампе эксперт назвал, прежде всего, ЕС, Китай и Мексику. "Таким образом, ЕС будет рассматриваться Трампом и его администрацией не как союзник, которого необходимо поддерживать, а как торговый партнер, с которым абсолютно необходимо перебалансировать торговлю, навязывая экспорт своей продукции и ограничивая импорт из ЕС через заградительные налоги и таможенные пошлины", - пояснил Делавард.

https://ria.ru/20241105/tramp-1981862972.html

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сша, европа, китай, дональд трамп, евросоюз, нато, выборы президента сша — 2024