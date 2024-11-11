https://ria.ru/20241111/tramp-1983014424.html

Эксперт оценил шансы Трампа реализовать предвыборные обещания

Эксперт оценил шансы Трампа реализовать предвыборные обещания - РИА Новости, 11.11.2024

Эксперт оценил шансы Трампа реализовать предвыборные обещания

У победившего на выборах в США Дональда Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией предвыборных обещаний, потому что несмотря на лояльный его администрации... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:04

2024-11-11T10:04

2024-11-11T10:04

в мире

сша

америка

дональд трамп

камала харрис

джо байден

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У победившего на выборах в США Дональда Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией предвыборных обещаний, потому что несмотря на лояльный его администрации конгресс, США в целом остаются поляризованной и расколотой страной, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Другое дело, сможет ли он их реализовать. С одной стороны, Трамп получает лояльный конгресс, потому что республиканцы побеждают и в сенате, и в палате представителей. Кроме того, у Трампа лояльный ему Верховный суд, то есть фактически республиканцы сегодня контролируют все ветви власти в Соединенных Штатах. Кроме средств массовой информации. Но с другой стороны, Америка остается остро поляризованной и расколотой страной", - сказал Суслов. Он отметил, что сомневается в способности Трампа реализовать данные обещания, так как демократы и глубинное государство по-прежнему будут вести против него очень ожесточенную войну. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024