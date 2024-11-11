Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шансы Трампа реализовать предвыборные обещания - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/tramp-1983014424.html
Эксперт оценил шансы Трампа реализовать предвыборные обещания
Эксперт оценил шансы Трампа реализовать предвыборные обещания - РИА Новости, 11.11.2024
Эксперт оценил шансы Трампа реализовать предвыборные обещания
У победившего на выборах в США Дональда Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией предвыборных обещаний, потому что несмотря на лояльный его администрации... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:04
2024-11-11T10:04
в мире
сша
америка
дональд трамп
камала харрис
джо байден
высшая школа экономики (вшэ)
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У победившего на выборах в США Дональда Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией предвыборных обещаний, потому что несмотря на лояльный его администрации конгресс, США в целом остаются поляризованной и расколотой страной, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Другое дело, сможет ли он их реализовать. С одной стороны, Трамп получает лояльный конгресс, потому что республиканцы побеждают и в сенате, и в палате представителей. Кроме того, у Трампа лояльный ему Верховный суд, то есть фактически республиканцы сегодня контролируют все ветви власти в Соединенных Штатах. Кроме средств массовой информации. Но с другой стороны, Америка остается остро поляризованной и расколотой страной", - сказал Суслов. Он отметил, что сомневается в способности Трампа реализовать данные обещания, так как демократы и глубинное государство по-прежнему будут вести против него очень ожесточенную войну. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982435410.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_92d7c1cb6f8c6fb0524708432db3d4ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил шансы Трампа реализовать предвыборные обещания

Эксперт Суслов: у Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией обещаний

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У победившего на выборах в США Дональда Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией предвыборных обещаний, потому что несмотря на лояльный его администрации конгресс, США в целом остаются поляризованной и расколотой страной, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Другое дело, сможет ли он их реализовать. С одной стороны, Трамп получает лояльный конгресс, потому что республиканцы побеждают и в сенате, и в палате представителей. Кроме того, у Трампа лояльный ему Верховный суд, то есть фактически республиканцы сегодня контролируют все ветви власти в Соединенных Штатах. Кроме средств массовой информации. Но с другой стороны, Америка остается остро поляризованной и расколотой страной", - сказал Суслов.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Раскрыта уловка Трампа, чтобы не оказаться после победы в тюрьме
7 ноября, 06:25
Он отметил, что сомневается в способности Трампа реализовать данные обещания, так как демократы и глубинное государство по-прежнему будут вести против него очень ожесточенную войну.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа
7 ноября, 14:55
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВысшая школа экономики (ВШЭ)Выборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала