Эксперт оценил шансы Трампа реализовать предвыборные обещания
Эксперт Суслов: у Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией обещаний
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У победившего на выборах в США Дональда Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией предвыборных обещаний, потому что несмотря на лояльный его администрации конгресс, США в целом остаются поляризованной и расколотой страной, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Другое дело, сможет ли он их реализовать. С одной стороны, Трамп получает лояльный конгресс, потому что республиканцы побеждают и в сенате, и в палате представителей. Кроме того, у Трампа лояльный ему Верховный суд, то есть фактически республиканцы сегодня контролируют все ветви власти в Соединенных Штатах. Кроме средств массовой информации. Но с другой стороны, Америка остается остро поляризованной и расколотой страной", - сказал Суслов.
Он отметил, что сомневается в способности Трампа реализовать данные обещания, так как демократы и глубинное государство по-прежнему будут вести против него очень ожесточенную войну.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.