https://ria.ru/20241111/tramp-1982996021.html

"В знак уважения". Стало известно об одном из первых решений Трампа

"В знак уважения". Стало известно об одном из первых решений Трампа - РИА Новости, 11.11.2024

"В знак уважения". Стало известно об одном из первых решений Трампа

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп собирается вернуть бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Белый дом спустя четыре года,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:05

2024-11-11T07:05

2024-11-11T07:05

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп собирается вернуть бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Белый дом спустя четыре года, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на близкий к будущему президенту источник."Одной из первых вещей, которую он сделает (на посту президента. — Прим. ред.) будет возвращение (бюста. — Прим. ред.) Черчилля в Овальный кабинет в знак уважения", — сообщил источник издания.По данным газеты, республиканец почитает Черчилля как величайшего лидера в истории. Отмечается, что ранее он называл своим любимым фильмом "Темные времена" — байопик о Черчилле с Гарри Олдманом в главной роли.Как указывается в статье, бюст Черчилля изначально был изготовлен в 1965 году в качестве подарка президенту США Линдону Джонсону. Скульптура простояла в Овальном кабинете до 2009 года, когда новый президент Барак Обама заменил ее на бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Трамп вернул изваяние после победы на выборах 2016 года, однако действующий ныне президент Джо Байден заменил британского премьера правозащитником Сесаром Чавесом.Решение Трампа вызвало позитивную реакцию в Великобритании. Внук Черчилля Николас Сомс заявил изданию, что очень рад возвращению бюста дедушки в Овальный кабинет. Такое же мнение выразили в комментариях газете бывший депутат от Консервативной партии Рори Стюарт и автор популярной биографии премьера Эндрю Робертс.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/tramp-1982989102.html

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в мире, сша, великобритания, уинстон черчилль, дональд трамп, выборы президента сша — 2024