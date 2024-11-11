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Трамп предложил Стефаник пост постоянного представителя США при ООН - РИА Новости, 11.11.2024
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06:36 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/tramp-1982995292.html
Трамп предложил Стефаник пост постоянного представителя США при ООН
Трамп предложил Стефаник пост постоянного представителя США при ООН - РИА Новости, 11.11.2024
Трамп предложил Стефаник пост постоянного представителя США при ООН
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп предложил конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник должность постоянного представителя США при ООН, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:36
2024-11-11T06:36
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп предложил конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник должность постоянного представителя США при ООН, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Дональд Трамп только что предложил конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник должность посла (постоянного представителя - ред.) США при ООН", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее портал Axios сообщал о том, что Стефаник была претендентом на этот пост. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, камала харрис, джо байден, оон, nbc
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, ООН, NBC
Трамп предложил Стефаник пост постоянного представителя США при ООН

CNN: Трамп предложил конгрессвумен Стефаник должность постпреда США при ООН

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп предложил конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник должность постоянного представителя США при ООН, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Дональд Трамп только что предложил конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник должность посла (постоянного представителя - ред.) США при ООН", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Ранее портал Axios сообщал о том, что Стефаник была претендентом на этот пост.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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