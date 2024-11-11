https://ria.ru/20241111/tramp-1982989102.html

"Еще злее". В США в ужасе ждут опасного шага Трампа

"Еще злее". В США в ужасе ждут опасного шага Трампа - РИА Новости, 11.11.2024

"Еще злее". В США в ужасе ждут опасного шага Трампа

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может начать кампанию по борьбе со своими оппонентами и уже заставляет их беспокоиться, пишет американская... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T04:15

2024-11-11T04:15

2024-11-11T07:05

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может начать кампанию по борьбе со своими оппонентами и уже заставляет их беспокоиться, пишет американская газета New York Times."Союзники и противники (Трампа. — Прим. ред.) ожидают волну мести. <...> Трамп возвращается в Белый дом еще злее <...> и открыто говорит о возмездии. <...> Даже если он кого-то пощадит, его изменчивая натура напомнит — нет никаких гарантий того, что он не откажется от своего решения", — говорится в статье.Издание привело ответ биографа семьи Трампа Гвенды Блэр на вопрос о возможной мести президента Трампа. Она предположила, что победитель выборов устроит как публичные процессы, так и менее афишируемые аудиты и отказы в грантах и займах. По словам другого источника газеты, Трамп вообще не умеет прощать и крайне обижен на плохое обращение с ним в последние четыре года.Однако, по словам источников NYT в Республиканской партии, среди советников Трампа пока нет единства по вопросу его возможной борьбы с оппонентами и обидчиками. Наиболее радикальные союзники республиканца считают месть оправданной из-за неприемлемого уголовного преследования экс-президента, в то время как некоторые спонсоры просят Трампа сосредоточиться на полноценной политической программе.Противники будущего хозяина Белого дома, в свою очередь, не готовы поверить в отказ Трампа от возмездия за чистую монету."Некоторые люди из числа предполагаемых врагов Трампа отказываются давать комментарии из-за страха привлечь его внимание. По словам одного из них, высказываться в такое время было бы безумием", — подчеркнули в издании. Ранее газета Politico писала, что целями мести Трампа могут стать нынешний президент Джо Байден, вице-президент и соперник Трампа на выборах Камала Харрис, экс-президент Барак Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, основатель Facebook* Марк Цукерберг, 51 специалист по разведке, подписавшие письмо о ноутбуке Хантера Байдена, а также еще целый ряд влиятельный американских политиков.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241111/tramp-1982985896.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024