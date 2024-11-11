https://ria.ru/20241111/tramp-1982986846.html

Задорнов: Трамп вряд ли введет санкции против "дедолларизирующихся" стран

Задорнов: Трамп вряд ли введет санкции против "дедолларизирующихся" стран - РИА Новости, 11.11.2024

Задорнов: Трамп вряд ли введет санкции против "дедолларизирующихся" стран

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп введет пониженные налоговые ставки и обещанные тарифы на импорт, хоть и в меньших объемах, при этом он... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:04

2024-11-11T03:04

2024-11-11T03:04

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп введет пониженные налоговые ставки и обещанные тарифы на импорт, хоть и в меньших объемах, при этом он вряд ли станет вводить санкции против "дедолларизирующихся" стран, заявил РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав Конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Тарифная политика и ее влияние на торговлю"Тарифная политика Трампа… Что будет в реальности? Он повысит, безусловно, тарифы. Этому поможет контроль за обеими палатами Конгресса со стороны Республиканской партии. Но это сделано будет только в 2026 году. Не в таком размере (как Трамп обещал - ред.), я думаю, в размере гораздо меньшем", - поделился мнением Задорнов. Введение новых пошлин станет результатом сложных торговых переговоров как со странами Северной и Латинской Америки, так и с союзниками в Европе. Это приведет к тому, что Китай, как и раньше, будет пытаться обходить ограничения, торгуя через Мексику, Вьетнам и другие азиатские страны. "Китайские товары все равно будут поступать на рынки Европы и США", - отметил Задорнов. Однако из-за этого мировая торговля будет дополнительно фрагментирована, и темпы ее роста, безусловно, сократятся, обратил внимание экономист. "Для нас это означает то, что России придется искать своих торговых союзников в этой меняющейся картине мира", - добавил он. Задорнов напомнил, что Трамп обещает ввести 20%-ные тарифы на весь импорт из Европы и других стран, до 60% поднять тарифы на импорт из Китая и вовсе лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. "Напомню, торговый дефицит США в этом году может составить около 1 триллиона долларов. То есть для Трампа это просто дополнительный источник, компенсирующий снижение налогов внутри США", - пояснил экс-глава Минфина. Кроме того, Трамп в ходе предвыборной гонки обещал ввести меры против стран, проводящих дедолларизацию - установить тарифы на их импорт в размере 100%. По мнению Задорнова, это будет невозможно сделать. Дело в том, что отказываются от доллара и переходят на расчеты в нацвалютах не страны, а компании. "Часто они делают это как раз под давлением американских санкций против тех или иных стран или корпораций. И эта идея не реализуемая, думаю, всерьез ее рассматривать не стоит", - подчеркнул экономист. Что будет с госдолгом, и при чем тут налогиОтвечая на вопрос о дальнейшей судьбе госдолга США, Задорнов заявил, что за следующие 10 лет госдолг, который сейчас приблизился к 36 триллионам долларов, увеличится еще на 7,5 триллионов. Влияние на это в частности окажут налоговые инициативы Трампа: пониженные ставки налогов для корпораций, на доходы физлиц, а также введение исключения в налогообложении для официантов. "Вот все налоговые инициативы - это примерно 4,5-4,6 триллиона долларов за 10 лет по подсчетам бюджетного управления Конгресса… С дополнительными расходами - это примерно 7,5 триллионов увеличение госдолга за следующие 10 лет", - объяснил Задорнов. Он отметил, что у Харрис все планы "стоили" примерно вдвое меньше: при ней бы госдолг тоже увеличился, но примерно на 3,5 триллиона долларов. При этом частично списать американский госдолг нельзя, "в этом нет никакого смысла, никто не собирается это делать", сказал Задорнов. "Его проще инфлировать, то есть фактически следующие 5-10 лет будет более высокая инфляция в США", - добавил он. "И рынки уже закладывают более высокую инфляцию, более длительный период высоких ставок на американском рынке, более медленное снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой. Рынок уже в эти дни пересмотрел изначальные свои октябрьские ожидания", - заключил экс-глава Минфина РФ.

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https://ria.ru/20241106/sanktsii-1982210075.html

https://ria.ru/20241108/peskov-1982581523.html

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