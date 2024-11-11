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На Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева одним решением - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:50 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/tramp-1982985896.html
На Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева одним решением
На Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева одним решением - РИА Новости, 11.11.2024
На Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева одним решением
Киев надеялся использовать экс-госсекретаря США Майка Помпео в администрации победителя президентских выборов Дональда Трампа в качестве лоббиста интересов... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:50
2024-11-11T02:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
майк помпео
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Киев надеялся использовать экс-госсекретаря США Майка Помпео в администрации победителя президентских выборов Дональда Трампа в качестве лоббиста интересов Украины, пишет издание "Страна".Ранее СМИ называли Помпео наиболее вероятным кандидатом на должность министра обороны, однако Трамп заявил, что экс-госсекретарь не войдет в состав новой администрации в Вашингтоне. Также республиканец отказался назначать куда-либо бывшего представителя США в ООН Никки Хэйли."Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс", — говорится в материале. По данным издания, в прошлом году бывший госсекретарь вошел в наблюдательный совет украинского оператора "Киевстар". На этой должности он мог установить тесные контакты с офисом Владимира Зеленского. Как указывается в материале, Киев готовил для Помпео ту же роль, что была у Курта Волкера — бывшего спецпредставителя госдепа по Украине и крупного лоббиста украинских интересов в первой администрации Трампа."Можно констатировать, что в окружении Трампа есть влиятельная группа (и "сбитие" Помпео как раз и является показателем ее влиятельности), которая выступает за &lt;...&gt; минимизацию помощи Киеву и негативно относится к Зеленскому", — заключили в "Стране".Победивший на выборах президента Дональд Трамп не раз критиковал подход действующей американской администрации к ситуации в постсоветской республике, а Владимира Зеленского называл торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью от Вашингтона. Будущий глава Белого дома также утверждает, что сможет урегулировать украинский кризис путем переговоров всего за сутки.
https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, майк помпео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Майк Помпео
На Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева одним решением

"Страна": Помпео должен был стать агентом Киева в администрации Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Киев надеялся использовать экс-госсекретаря США Майка Помпео в администрации победителя президентских выборов Дональда Трампа в качестве лоббиста интересов Украины, пишет издание "Страна".
Ранее СМИ называли Помпео наиболее вероятным кандидатом на должность министра обороны, однако Трамп заявил, что экс-госсекретарь не войдет в состав новой администрации в Вашингтоне. Также республиканец отказался назначать куда-либо бывшего представителя США в ООН Никки Хэйли.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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"Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс", — говорится в материале.
По данным издания, в прошлом году бывший госсекретарь вошел в наблюдательный совет украинского оператора "Киевстар". На этой должности он мог установить тесные контакты с офисом Владимира Зеленского. Как указывается в материале, Киев готовил для Помпео ту же роль, что была у Курта Волкера — бывшего спецпредставителя госдепа по Украине и крупного лоббиста украинских интересов в первой администрации Трампа.
"Можно констатировать, что в окружении Трампа есть влиятельная группа (и "сбитие" Помпео как раз и является показателем ее влиятельности), которая выступает за <...> минимизацию помощи Киеву и негативно относится к Зеленскому", — заключили в "Стране".
Победивший на выборах президента Дональд Трамп не раз критиковал подход действующей американской администрации к ситуации в постсоветской республике, а Владимира Зеленского называл торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью от Вашингтона. Будущий глава Белого дома также утверждает, что сможет урегулировать украинский кризис путем переговоров всего за сутки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампМайк Помпео
 
 
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