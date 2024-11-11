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Около 25% коммунальной техники Москвы переведут к 2030 году на электротягу
Около 25% коммунальной техники Москвы переведут к 2030 году на электротягу - РИА Новости, 11.11.2024
Около 25% коммунальной техники Москвы переведут к 2030 году на электротягу
Порядка 25% коммунальной техники Москвы планируют перевести к 2030 году на электротягу, средства в бюджете города Москвы на ближайшие годы на это предусмотрены, РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:52
2024-11-11T16:52
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Порядка 25% коммунальной техники Москвы планируют перевести к 2030 году на электротягу, средства в бюджете города Москвы на ближайшие годы на это предусмотрены, сообщил первый заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Павел Калтурин в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике. Комиссия в понедельник рассматривает проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". "Работа по переводу на электротягу коммунальной техники у нас ведется. Мы планируем где-то к 2030 году на 25% перевести полностью всю технику на электротягу, соответственно в бюджете предусмотрены средства в районе 9 миллиардов на следующий год и на последующий", - рассказал Калтурин. По его словам, также проводятся тестовые испытания, чтобы ознакомиться с предложениями рынка и подобрать наиболее подходящие типы техники, которые помогут в уборке и содержании территорий.
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РИА Новости
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москва, московская городская дума
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московская городская дума
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Порядка 25% коммунальной техники Москвы планируют перевести к 2030 году на электротягу, средства в бюджете города Москвы на ближайшие годы на это предусмотрены, сообщил первый заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Павел Калтурин в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.
Комиссия в понедельник рассматривает проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".
"Работа по переводу на электротягу коммунальной техники у нас ведется. Мы планируем где-то к 2030 году на 25% перевести полностью всю технику на электротягу, соответственно в бюджете предусмотрены средства в районе 9 миллиардов на следующий год и на последующий", - рассказал Калтурин.
По его словам, также проводятся тестовые испытания, чтобы ознакомиться с предложениями рынка и подобрать наиболее подходящие типы техники, которые помогут в уборке и содержании территорий.