https://ria.ru/20241111/svo-1983175289.html

В Петербурге обвиняемые в перевозке кокаина отправились на СВО

В Петербурге обвиняемые в перевозке кокаина отправились на СВО - РИА Новости, 11.11.2024

В Петербурге обвиняемые в перевозке кокаина отправились на СВО

Обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина под видом манго в Петербурге отправились на СВО, производство по делу приостановлено в связи с заключением фигурантами... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:59

2024-11-11T18:59

2024-11-11T18:59

происшествия

санкт-петербург

россия

перу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина под видом манго в Петербурге отправились на СВО, производство по делу приостановлено в связи с заключением фигурантами контакта с Минобороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд ходатайства удовлетворил, дело приостановил, меры пресечения в виде заключения под стражу отменил", - рассказали в пресс-службе судов. Добавляется, что Марков и Антипов переданы должностному лицу. Служить фигуранты будут стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2023 году неустановленные участники организованной группы приобрели и доставили контрабандным путем в Санкт-Петербург более 200 килограммов упакованного в брикеты кокаина. На каждом брикете стояла эмблема Rolls-Royce, что должно было указывать на "элитное" качество товара. Общая стоимость партии оценивается в 3 миллиарда рублей. Наркотики были спрятаны под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки легальной продукции соучастники переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга. Там 30 марта 2023 года Антипов и Марков при демонтаже тайника и попытке извлечения наркотика были задержаны, а кокаин изъят из незаконного оборота.

https://ria.ru/20241102/voronov-1981459094.html

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санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, россия, перу