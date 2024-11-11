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В Петербурге обвиняемые в перевозке кокаина отправились на СВО - РИА Новости, 11.11.2024
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18:59 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/svo-1983175289.html
В Петербурге обвиняемые в перевозке кокаина отправились на СВО
В Петербурге обвиняемые в перевозке кокаина отправились на СВО - РИА Новости, 11.11.2024
В Петербурге обвиняемые в перевозке кокаина отправились на СВО
Обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина под видом манго в Петербурге отправились на СВО, производство по делу приостановлено в связи с заключением фигурантами... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:59
2024-11-11T18:59
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина под видом манго в Петербурге отправились на СВО, производство по делу приостановлено в связи с заключением фигурантами контакта с Минобороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд ходатайства удовлетворил, дело приостановил, меры пресечения в виде заключения под стражу отменил", - рассказали в пресс-службе судов. Добавляется, что Марков и Антипов переданы должностному лицу. Служить фигуранты будут стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2023 году неустановленные участники организованной группы приобрели и доставили контрабандным путем в Санкт-Петербург более 200 килограммов упакованного в брикеты кокаина. На каждом брикете стояла эмблема Rolls-Royce, что должно было указывать на "элитное" качество товара. Общая стоимость партии оценивается в 3 миллиарда рублей. Наркотики были спрятаны под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки легальной продукции соучастники переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга. Там 30 марта 2023 года Антипов и Марков при демонтаже тайника и попытке извлечения наркотика были задержаны, а кокаин изъят из незаконного оборота.
https://ria.ru/20241102/voronov-1981459094.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, перу
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Перу
В Петербурге обвиняемые в перевозке кокаина отправились на СВО

В Петербурге обвиняемые в перевозке кокаина под видом манго отправились на СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина под видом манго в Петербурге отправились на СВО, производство по делу приостановлено в связи с заключением фигурантами контакта с Минобороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд ходатайства удовлетворил, дело приостановил, меры пресечения в виде заключения под стражу отменил", - рассказали в пресс-службе судов.
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Добавляется, что Марков и Антипов переданы должностному лицу. Служить фигуранты будут стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2023 году неустановленные участники организованной группы приобрели и доставили контрабандным путем в Санкт-Петербург более 200 килограммов упакованного в брикеты кокаина. На каждом брикете стояла эмблема Rolls-Royce, что должно было указывать на "элитное" качество товара. Общая стоимость партии оценивается в 3 миллиарда рублей. Наркотики были спрятаны под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки легальной продукции соучастники переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга. Там 30 марта 2023 года Антипов и Марков при демонтаже тайника и попытке извлечения наркотика были задержаны, а кокаин изъят из незаконного оборота.
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