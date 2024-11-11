https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html

Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области

Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2024

Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:30

2024-11-11T12:30

2024-11-11T16:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.Потери противника составили:Помимо этого, российские подразделения уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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2024

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность