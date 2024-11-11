Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области
Минобороны: российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области", — говорится в сводке.
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Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.
Потери противника составили:
- до 530 военнослужащих;
- боевая машина пехоты;
- шесть автомобилей;
- три самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши;
- самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании;
- орудие Д-20;
- гаубица Д-30.
Помимо этого, российские подразделения уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Колесниковка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Колесниковка в Харьковской области. Архивное фото