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Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 11.11.2024 (обновлено: 16:38 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html
Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области
Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2024
Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:30
2024-11-11T16:38
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.Потери противника составили:Помимо этого, российские подразделения уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность
Российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области

Минобороны: российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области", — говорится в сводке.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 530 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • шесть автомобилей;
  • три самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши;
  • самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании;
  • орудие Д-20;
  • гаубица Д-30.
Помимо этого, российские подразделения уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Колесниковка в Харьковской области
Группировка войск Запад освободила село Колесниковка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Колесниковка в Харьковской области. Архивное фото
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасность
 
 
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