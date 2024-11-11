Владельцы московских магазинов отправили канцтовары в Донбасс
© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыВладельцы столичных магазинов отправляют канцтовары в зону специальной военной операции
Владельцы столичных магазинов отправляют канцтовары в зону специальной военной операции
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владельцы магазинов Москвы отправляют канцтовары для бойцов СВО и мирных жителей Донбасса, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Столичные предприниматели часто связываются с волонтерами, чтобы узнать, что военнослужащим и жителям новых регионов необходимо в данный момент. У кого-то в зоне боевых действий находятся родственники или друзья, которые передают запросы напрямую. Именно так владелец магазина в Центральном административном округе столицы узнал, что бойцам нужны принтеры, бумага, краски и карандаши", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, сотрудники магазина также упаковали для военных консервы, тушенку, сушки и другие нескоропортящиеся продукты. В итоге магазин собрал гуманитарный груз на сумму 60 тысяч рублей.
Столичные предприниматели также собрали гумпомощь для детей, говорится на сайте мэрии. Торговые центры в Южном административном округе тоже отправили в Донецкую Народную Республику канцелярские товары. Краски, кисти, фломастеры и карандаши для детей собрал торговый центр в Нагатинском районе. Кроме того, другой торговый комплекс собрал 150 единиц канцелярских товаров, их отправили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Луганской Народной Республике. Еще три коробки с ручками, бумагой и всем необходимым жители новых регионов России получили от сотрудников торгового центра в районе Москворечье-Сабурово.