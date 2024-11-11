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Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово

Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово - РИА Новости, 11.11.2024

Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово

Подразделения российских войск продвигаются не только непосредственно в самом городе Курахово Донецкой народной республики, но и перерезают в том районе пути... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:26

2024-11-11T09:26

2024-11-11T09:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются не только непосредственно в самом городе Курахово Донецкой народной республики, но и перерезают в том районе пути снабжения ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Видим, что наши подразделения действуют достаточно слаженно, выверенно, и не только работают в самом уже Курахово, но и мы видим, что перерезаются линии снабжения противника, идет охват населенного пункта, мы видим очень грамотное командование на данном этапе", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20241111/makarovka-1982991159.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность