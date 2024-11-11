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Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово - РИА Новости, 11.11.2024
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09:26 11.11.2024 (обновлено: 09:42 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/svo-1983009186.html
Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово
Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово - РИА Новости, 11.11.2024
Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово
Подразделения российских войск продвигаются не только непосредственно в самом городе Курахово Донецкой народной республики, но и перерезают в том районе пути... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:26
2024-11-11T09:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются не только непосредственно в самом городе Курахово Донецкой народной республики, но и перерезают в том районе пути снабжения ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Видим, что наши подразделения действуют достаточно слаженно, выверенно, и не только работают в самом уже Курахово, но и мы видим, что перерезаются линии снабжения противника, идет охват населенного пункта, мы видим очень грамотное командование на данном этапе", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово

Пушилин: ВС России продвигаются в Курахово и перерезают пути снабжения ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются не только непосредственно в самом городе Курахово Донецкой народной республики, но и перерезают в том районе пути снабжения ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Видим, что наши подразделения действуют достаточно слаженно, выверенно, и не только работают в самом уже Курахово, но и мы видим, что перерезаются линии снабжения противника, идет охват населенного пункта, мы видим очень грамотное командование на данном этапе", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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