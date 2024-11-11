https://ria.ru/20241111/svet-1983201509.html

В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение после аварии

В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 11.11.2024

В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение после аварии

Специалисты восстановили электроснабжение у всех абонентов, оставшихся без света в Ростове-на-Дону из-за аварии на высоковольтной линии, сообщил глава... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T23:48

2024-11-11T23:48

2024-11-11T23:49

происшествия

ростов-на-дону

пролетарский район

алексей логвиненко

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение у всех абонентов, оставшихся без света в Ростове-на-Дону из-за аварии на высоковольтной линии, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Ранее он информировал, что из-за аварийной ситуации на высоковольтной линии в Пролетарском районе без света остались около 10 тыс жителей Ростова-на-Дону. Из-за порыва произошло возгорание. "Все абоненты подключены к электричеству. Работы на поврежденной высоковольтной линии ЦЭС Ростовэнерго будут продолжаться до полного восстановления", - написал Логвиненко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241109/lep-1982850640.html

ростов-на-дону

пролетарский район

россия

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происшествия, ростов-на-дону, пролетарский район, алексей логвиненко, россия