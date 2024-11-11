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Умер автор песен из фильма "Москва слезам не верит" Дмитрий Сухарев - РИА Новости, 11.11.2024
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Культура
 
21:28 11.11.2024 (обновлено: 21:41 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/sukharev-1983193147.html
Умер автор песен из фильма "Москва слезам не верит" Дмитрий Сухарев
Умер автор песен из фильма "Москва слезам не верит" Дмитрий Сухарев - РИА Новости, 11.11.2024
Умер автор песен из фильма "Москва слезам не верит" Дмитрий Сухарев
Автор слов известных песен, таких как "Александра" из кинофильма "Москва слезам не верит", поэт Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров) умер в возрасте 94... РИА Новости, 11.11.2024
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Автор слов известных песен, таких как "Александра" из кинофильма "Москва слезам не верит", поэт Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров) умер в возрасте 94 лет, сообщила дочь барда Юрия Визбора Татьяна Визбор. &quot;Скончался Дмитрий Антонович Сухарев&quot;, — написала она на своей странице во &quot;ВКонтакте&quot;.О смерти Сухарева сообщили также его многолетние соавторы — барды Татьяна и Сергей Никитины. &quot;Очень печальная новость! В возрасте 94 лет ушел из жизни поэт, ученый-биолог, многолетний друг и соавтор Татьяны и Сергея Никитиных Дмитрий Антонович Сухарев (01.11.1930 - 11.11.2024). &lt;...&gt; Светлая память!&quot; — говорится в сообщении в официальной группе дуэта.Сухарев родился 1 ноября 1930 года. Он окончил МГУ в 1953 году, а в 1973-м получил степень доктора биологических наук. На его стихи писали песни известные советские барды, в том числе супруги Никитины. У Сухарева вышло несколько поэтических сборников.
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сергей никитин, юрий визбор, россия, мгу имени м. в. ломоносова
Культура, Сергей Никитин, Юрий Визбор, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова
Умер автор песен из фильма "Москва слезам не верит" Дмитрий Сухарев

Умер автор песен из фильма "Москва слезам не верит" поэт Дмитрий Сухарев

© Фото : Аккаунт Татьяны Визбор "ВКонтакте"Поэт Дмитрий Сухарев
Поэт Дмитрий Сухарев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Аккаунт Татьяны Визбор "ВКонтакте"
Поэт Дмитрий Сухарев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Автор слов известных песен, таких как "Александра" из кинофильма "Москва слезам не верит", поэт Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров) умер в возрасте 94 лет, сообщила дочь барда Юрия Визбора Татьяна Визбор.
«

"Скончался Дмитрий Антонович Сухарев", — написала она на своей странице во "ВКонтакте".

О смерти Сухарева сообщили также его многолетние соавторы — барды Татьяна и Сергей Никитины.
«

"Очень печальная новость! В возрасте 94 лет ушел из жизни поэт, ученый-биолог, многолетний друг и соавтор Татьяны и Сергея Никитиных Дмитрий Антонович Сухарев (01.11.1930 - 11.11.2024). <...> Светлая память!" — говорится в сообщении в официальной группе дуэта.

Сухарев родился 1 ноября 1930 года. Он окончил МГУ в 1953 году, а в 1973-м получил степень доктора биологических наук. На его стихи писали песни известные советские барды, в том числе супруги Никитины. У Сухарева вышло несколько поэтических сборников.
 
КультураСергей НикитинЮрий ВизборРоссияМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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