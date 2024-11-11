https://ria.ru/20241111/su-57-1983194201.html

Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК

Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК - РИА Новости, 11.11.2024

Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК

Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае Су-57Э всех поразил, хотя авиасалон откроется только завтра, сообщает "Объединенная авиастроительная... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T21:40

2024-11-11T21:40

2024-11-11T21:46

технологии

китай

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство обороны рф (минобороны рф)

русские витязи

су-57э

су-57

су-35с

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае Су-57Э всех поразил, хотя авиасалон откроется только завтра, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация" в своем Telegram-канале.“Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания!” — так прокомментировали в корпорации видеотизер к выставке, показав кадры с истребителем.Как ранее сообщали в Минобороны России, экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024.Airshow China 2024 — 14-й Международный аэрокосмический салон и выставка аэропортового оборудования International Airport Exhibition. Самую большую экспозицию на авиасалоне Airshow China традиционно представляют хозяева салона – предприятия Китая. Свою экспортную продукцию представляют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а Российская экспозиция является одной из самых масштабных.

https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html

https://ria.ru/20241111/kitaj-1983104176.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Су-57Э на выставке Airshow China 2024 в Чжухае Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания! 2024-11-11T21:40 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, китай, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), русские витязи, су-57э, су-57, су-35с