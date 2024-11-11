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Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК - РИА Новости, 11.11.2024
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21:40 11.11.2024 (обновлено: 21:46 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/su-57-1983194201.html
Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК
Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК - РИА Новости, 11.11.2024
Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК
Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае Су-57Э всех поразил, хотя авиасалон откроется только завтра, сообщает "Объединенная авиастроительная... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:40
2024-11-11T21:46
технологии
китай
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство обороны рф (минобороны рф)
русские витязи
су-57э
су-57
су-35с
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае Су-57Э всех поразил, хотя авиасалон откроется только завтра, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация" в своем Telegram-канале.“Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания!” — так прокомментировали в корпорации видеотизер к выставке, показав кадры с истребителем.Как ранее сообщали в Минобороны России, экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024.Airshow China 2024 — 14-й Международный аэрокосмический салон и выставка аэропортового оборудования International Airport Exhibition. Самую большую экспозицию на авиасалоне Airshow China традиционно представляют хозяева салона – предприятия Китая. Свою экспортную продукцию представляют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а Российская экспозиция является одной из самых масштабных.
https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
https://ria.ru/20241111/kitaj-1983104176.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Су-57Э на выставке Airshow China 2024 в Чжухае
Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания!
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технологии, китай, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), русские витязи, су-57э, су-57, су-35с
Технологии, Китай, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Русские Витязи, Су-57Э, Су-57, Су-35С
Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК

ОАК показала первые кадры с Су-57Э на авиасалоне в Китае

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае Су-57Э всех поразил, хотя авиасалон откроется только завтра, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация" в своем Telegram-канале.
“Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания!” — так прокомментировали в корпорации видеотизер к выставке, показав кадры с истребителем.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Вчера, 08:08
Как ранее сообщали в Минобороны России, экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024.
Airshow China 2024 — 14-й Международный аэрокосмический салон и выставка аэропортового оборудования International Airport Exhibition. Самую большую экспозицию на авиасалоне Airshow China традиционно представляют хозяева салона – предприятия Китая. Свою экспортную продукцию представляют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а Российская экспозиция является одной из самых масштабных.
Тренировка Русских Витязей перед участием в международном авиасалоне Airshow China - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China
Вчера, 15:16
 
ТехнологииКитайОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Русские ВитязиСу-57ЭСу-57Су-35С
 
 
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