https://ria.ru/20241111/su-57-1983194201.html
Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК
Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК - РИА Новости, 11.11.2024
Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК
Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае Су-57Э всех поразил, хотя авиасалон откроется только завтра, сообщает "Объединенная авиастроительная... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:40
2024-11-11T21:40
2024-11-11T21:46
технологии
китай
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство обороны рф (минобороны рф)
русские витязи
су-57э
су-57
су-35с
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983191582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc9df8005bbce87524653e439f4b0c57.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае Су-57Э всех поразил, хотя авиасалон откроется только завтра, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация" в своем Telegram-канале.“Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания!” — так прокомментировали в корпорации видеотизер к выставке, показав кадры с истребителем.Как ранее сообщали в Минобороны России, экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024.Airshow China 2024 — 14-й Международный аэрокосмический салон и выставка аэропортового оборудования International Airport Exhibition. Самую большую экспозицию на авиасалоне Airshow China традиционно представляют хозяева салона – предприятия Китая. Свою экспортную продукцию представляют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а Российская экспозиция является одной из самых масштабных.
https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
https://ria.ru/20241111/kitaj-1983104176.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983191582_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d9794626e46c9321f71231f4ec99de60.jpg
Су-57Э на выставке Airshow China 2024 в Чжухае
Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания!
2024-11-11T21:40
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), русские витязи, су-57э, су-57, су-35с
Технологии, Китай, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Русские Витязи, Су-57Э, Су-57, Су-35С
Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК
ОАК показала первые кадры с Су-57Э на авиасалоне в Китае