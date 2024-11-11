https://ria.ru/20241111/su-57-1983000284.html
Минобороны получило новую партию Су-57 и Су-35С
Минобороны получило новую партию Су-57 и Су-35С - РИА Новости, 11.11.2024
Минобороны получило новую партию Су-57 и Су-35С
Партия истребителей пятого поколения Су-57 и самолетов Су-35С поколения 4++ передана Минобороны РФ, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:09
2024-11-11T08:09
2024-11-11T08:09
безопасность
россия
вадим бадеха
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
воздушно-космические силы россии
су-57
су-35с
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Партия истребителей пятого поколения Су-57 и самолетов Су-35С поколения 4++ передана Минобороны РФ, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России очередную партию новых самолетов Су-57 и Су-35С", - говорится в сообщении. Отмечается, что истребители были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Лётчики министерства обороны протестировали их в различных рабочих режимах. Переданные истребители уже совершили перелёт на аэродром базирования. "Предприятия ОАК продолжают ритмичную работу по выполнению своих обязательств. До конца года будут поставлены очередные партии самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Машины находятся на разных этапах производства и испытаний", - приводит пресс-служба слова гендиректора ОАК Вадима Бадехи. "При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность. Технологичность и интеллектуальные решения, заложенные в основе Су-57, обеспечивают ему отличные летные и боевые характеристики. Внимание, которое приковано к самолёту на авиасалоне в Чжухае, ещё раз доказывает, что российский Су-57 - лучший самолёт в своем классе", - добавил Бадеха.
https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
https://ria.ru/20240905/istrebitel-1970666126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-57, су-35с
Безопасность, Россия, Вадим Бадеха, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Воздушно-космические силы России, Су-57, Су-35С
Минобороны получило новую партию Су-57 и Су-35С
Минобороны получило новую партию Су-57 и Су-35С поколения 4++
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Партия истребителей пятого поколения Су-57 и самолетов Су-35С поколения 4++ передана Минобороны РФ, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК
" входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС
России очередную партию новых самолетов Су-57 и Су-35С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что истребители были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Лётчики министерства обороны протестировали их в различных рабочих режимах.
Переданные истребители уже совершили перелёт на аэродром базирования.
"Предприятия ОАК продолжают ритмичную работу по выполнению своих обязательств. До конца года будут поставлены очередные партии самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Машины находятся на разных этапах производства и испытаний", - приводит пресс-служба слова гендиректора ОАК Вадима Бадехи
.
"При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность. Технологичность и интеллектуальные решения, заложенные в основе Су-57, обеспечивают ему отличные летные и боевые характеристики. Внимание, которое приковано к самолёту на авиасалоне в Чжухае, ещё раз доказывает, что российский Су-57 - лучший самолёт в своем классе", - добавил Бадеха.