https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57
В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57 - РИА Новости, 11.11.2024
В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57
Самолет Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения, самолет... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:08
2024-11-11T08:08
2024-11-11T08:08
безопасность
китай
сергей чемезов
ростех
су-57
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су-35с
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самолет Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения, самолет продолжает совершенствоваться, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины. Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами - это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия "Ростеха", - приводит слова Чемезова пресс-служба "Ростеха". По его словам, сегодня Су-57 является единственным истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Чемезов назвал его грозным оружием с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Он напомнил, что скоро в Китае в рамках авиасалона Airshow China состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Чемезов выразил уверенность, что истребитель по достоинству оценят зарубежные коллеги.
https://ria.ru/20240905/istrebitel-1970666126.html
https://ria.ru/20241108/tos-1982584010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, китай, сергей чемезов, ростех, су-57, су-34, су-35с
Безопасность, Китай, Сергей Чемезов, Ростех, Су-57, Су-34, Су-35С
В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57
Чемезов: Су-57 продолжают совершенствовать с учетом опыта применения
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самолет Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения, самолет продолжает совершенствоваться, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины. Су-57
вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами - это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия "Ростеха", - приводит слова Чемезова пресс-служба "Ростеха".
По его словам, сегодня Су-57 является единственным истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения.
Чемезов назвал его грозным оружием с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны.
Он напомнил, что скоро в Китае в рамках авиасалона Airshow China состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Чемезов выразил уверенность, что истребитель по достоинству оценят зарубежные коллеги.