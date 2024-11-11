https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html

В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57

В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57 - РИА Новости, 11.11.2024

В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57

Самолет Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения, самолет... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:08

2024-11-11T08:08

2024-11-11T08:08

безопасность

китай

сергей чемезов

ростех

су-57

су-34

су-35с

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самолет Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения, самолет продолжает совершенствоваться, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины. Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами - это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия "Ростеха", - приводит слова Чемезова пресс-служба "Ростеха". По его словам, сегодня Су-57 является единственным истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Чемезов назвал его грозным оружием с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Он напомнил, что скоро в Китае в рамках авиасалона Airshow China состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Чемезов выразил уверенность, что истребитель по достоинству оценят зарубежные коллеги.

https://ria.ru/20240905/istrebitel-1970666126.html

https://ria.ru/20241108/tos-1982584010.html

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, китай, сергей чемезов, ростех, су-57, су-34, су-35с