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В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57 - РИА Новости, 11.11.2024
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08:08 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57
В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57 - РИА Новости, 11.11.2024
В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57
Самолет Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения, самолет... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:08
2024-11-11T08:08
безопасность
китай
сергей чемезов
ростех
су-57
су-34
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самолет Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения, самолет продолжает совершенствоваться, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины. Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами - это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия "Ростеха", - приводит слова Чемезова пресс-служба "Ростеха". По его словам, сегодня Су-57 является единственным истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Чемезов назвал его грозным оружием с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Он напомнил, что скоро в Китае в рамках авиасалона Airshow China состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Чемезов выразил уверенность, что истребитель по достоинству оценят зарубежные коллеги.
https://ria.ru/20240905/istrebitel-1970666126.html
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безопасность, китай, сергей чемезов, ростех, су-57, су-34, су-35с
Безопасность, Китай, Сергей Чемезов, Ростех, Су-57, Су-34, Су-35С
В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57

Чемезов: Су-57 продолжают совершенствовать с учетом опыта применения

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самолет Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения, самолет продолжает совершенствоваться, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины. Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами - это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия "Ростеха", - приводит слова Чемезова пресс-служба "Ростеха".
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По его словам, сегодня Су-57 является единственным истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения.
Чемезов назвал его грозным оружием с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны.
Он напомнил, что скоро в Китае в рамках авиасалона Airshow China состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Чемезов выразил уверенность, что истребитель по достоинству оценят зарубежные коллеги.
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