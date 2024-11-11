https://ria.ru/20241111/starmer-1982992832.html

"Последняя попытка". СМИ раскрыли план Макрона и Стармера по Украине

"Последняя попытка". СМИ раскрыли план Макрона и Стармера по Украине - РИА Новости, 11.11.2024

"Последняя попытка". СМИ раскрыли план Макрона и Стармера по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T05:40

2024-11-11T05:40

2024-11-11T07:10

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве."Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон подготовят последнюю попытку помешать планам (победителя на выборах президента США. — Прим. ред.) Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины. Британский и французкий лидеры обсудят возможность убедить президента США Джо Байдена дать разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России", — говорится в статье.По словам источника издания, в Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. Как утверждается в публикации, в британском правительстве надеются, что Байден перед уходом захочет превратить снятие запрета на удары в часть своего внешнеполитического наследия."Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его (Трампа. — Прим. ред.) и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления (Трампа. — Прим. ред.) в должность", — указывается в материале.Ранее Telegraph сообщала, что разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по России необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами. На прошлой неделе Стармер встретился с Владимиром Зеленским в Лондоне. По данным газеты Independent, глава киевского режима не смог убедить британского премьера изменить позицию Великобритании по поводу ударов вглубь России. Однако, как следует из пресс-релиза офиса британского премьера, по итогам встречи Стармер и Зеленский сошлись во мнении о необходимости обеспечить Украине "наилучшее возможное положение" в преддверии зимы и связанных с ней трудностями.Как заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден попросит Трампа не прекращать помощь Украине и попытается убедить конгресс в необходимости дальнейших мер по поддержке Киева до конца срока.

https://ria.ru/20241111/tramp-1982985896.html

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982964719.html

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