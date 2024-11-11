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Патрушев рассказал, зачем США создают напряженность в Персидском заливе - РИА Новости, 11.11.2024
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17:25 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/ssha-1983150218.html
Патрушев рассказал, зачем США создают напряженность в Персидском заливе
Патрушев рассказал, зачем США создают напряженность в Персидском заливе - РИА Новости, 11.11.2024
Патрушев рассказал, зачем США создают напряженность в Персидском заливе
США с помощью своих военно-морских сил в районе Персидского залива хотят усилить там напряженность, создать условия для передела энергетического рынка, заявил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:25
2024-11-11T17:25
персидский залив
россия
сша
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США с помощью своих военно-морских сил в районе Персидского залива хотят усилить там напряженность, создать условия для передела энергетического рынка, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "При попустительстве американцев назревает очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке и других стратегически важных районах. Присутствие американских ВМС в районе Персидского залива и их так называемые действия по обеспечению безопасности судоходства, в том числе удары по хуситам, являются лишь ширмой, за которой скрываются планы по эскалации напряженности в регионе", - сказал Патрушев. По его словам, это делается "в том числе и для того, чтобы надавить на Китай и Индию, глубоко заинтересованных в поставках энергоносителей". "А заодно создать условия для передела энергетического рынка", - отметил Патрушев. Только американцы забывают историю, добавил он. "Танкерная война уже была в Персидском заливе в 1980-е годы. Тогда чуть не рухнула мировая страховая отрасль, начинался энергетический кризис глобального масштаба. Для его предотвращения администрации Рейгана пришлось потратить огромные средства. Справится ли с новым кризисом нынешняя Америка, обремененная астрономическим госдолгом, трудно сказать", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20240920/iran-1973636118.html
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персидский залив, россия, сша, николай патрушев, в мире
Персидский залив, Россия, США, Николай Патрушев, В мире
Патрушев рассказал, зачем США создают напряженность в Персидском заливе

Патрушев: США используют эскалацию в Персидском заливе для передела рынка

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released / Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released /
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США с помощью своих военно-морских сил в районе Персидского залива хотят усилить там напряженность, создать условия для передела энергетического рынка, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
"При попустительстве американцев назревает очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке и других стратегически важных районах. Присутствие американских ВМС в районе Персидского залива и их так называемые действия по обеспечению безопасности судоходства, в том числе удары по хуситам, являются лишь ширмой, за которой скрываются планы по эскалации напряженности в регионе", - сказал Патрушев.
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По его словам, это делается "в том числе и для того, чтобы надавить на Китай и Индию, глубоко заинтересованных в поставках энергоносителей".
"А заодно создать условия для передела энергетического рынка", - отметил Патрушев.
Только американцы забывают историю, добавил он.
"Танкерная война уже была в Персидском заливе в 1980-е годы. Тогда чуть не рухнула мировая страховая отрасль, начинался энергетический кризис глобального масштаба. Для его предотвращения администрации Рейгана пришлось потратить огромные средства. Справится ли с новым кризисом нынешняя Америка, обремененная астрономическим госдолгом, трудно сказать", - сказал Патрушев.
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Персидский заливРоссияСШАНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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