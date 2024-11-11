https://ria.ru/20241111/ssha-1983150218.html

Патрушев рассказал, зачем США создают напряженность в Персидском заливе

Патрушев рассказал, зачем США создают напряженность в Персидском заливе - РИА Новости, 11.11.2024

Патрушев рассказал, зачем США создают напряженность в Персидском заливе

США с помощью своих военно-морских сил в районе Персидского залива хотят усилить там напряженность, создать условия для передела энергетического рынка, заявил... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:25

2024-11-11T17:25

2024-11-11T17:25

персидский залив

россия

сша

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США с помощью своих военно-морских сил в районе Персидского залива хотят усилить там напряженность, создать условия для передела энергетического рынка, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "При попустительстве американцев назревает очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке и других стратегически важных районах. Присутствие американских ВМС в районе Персидского залива и их так называемые действия по обеспечению безопасности судоходства, в том числе удары по хуситам, являются лишь ширмой, за которой скрываются планы по эскалации напряженности в регионе", - сказал Патрушев. По его словам, это делается "в том числе и для того, чтобы надавить на Китай и Индию, глубоко заинтересованных в поставках энергоносителей". "А заодно создать условия для передела энергетического рынка", - отметил Патрушев. Только американцы забывают историю, добавил он. "Танкерная война уже была в Персидском заливе в 1980-е годы. Тогда чуть не рухнула мировая страховая отрасль, начинался энергетический кризис глобального масштаба. Для его предотвращения администрации Рейгана пришлось потратить огромные средства. Справится ли с новым кризисом нынешняя Америка, обремененная астрономическим госдолгом, трудно сказать", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20240920/iran-1973636118.html

https://ria.ru/20240828/zakharova-1968884041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

персидский залив, россия, сша, николай патрушев, в мире