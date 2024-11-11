Патрушев рассказал, зачем США создают напряженность в Персидском заливе
Патрушев: США используют эскалацию в Персидском заливе для передела рынка
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released / Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США с помощью своих военно-морских сил в районе Персидского залива хотят усилить там напряженность, создать условия для передела энергетического рынка, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
"При попустительстве американцев назревает очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке и других стратегически важных районах. Присутствие американских ВМС в районе Персидского залива и их так называемые действия по обеспечению безопасности судоходства, в том числе удары по хуситам, являются лишь ширмой, за которой скрываются планы по эскалации напряженности в регионе", - сказал Патрушев.
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"А заодно создать условия для передела энергетического рынка", - отметил Патрушев.
Только американцы забывают историю, добавил он.
"Танкерная война уже была в Персидском заливе в 1980-е годы. Тогда чуть не рухнула мировая страховая отрасль, начинался энергетический кризис глобального масштаба. Для его предотвращения администрации Рейгана пришлось потратить огромные средства. Справится ли с новым кризисом нынешняя Америка, обремененная астрономическим госдолгом, трудно сказать", - сказал Патрушев.
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