https://ria.ru/20241111/ssha-1983028262.html

В Южной Каролине поймали более половины сбежавших обезьян

В Южной Каролине поймали более половины сбежавших обезьян - РИА Новости, 11.11.2024

В Южной Каролине поймали более половины сбежавших обезьян

Более половины из 43 обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в городе Йемасси американского штата Южная Каролина, были пойманы и... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:57

2024-11-11T10:57

2024-11-11T10:58

в мире

южная каролина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982648992_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_50521dbdd45a6a0bd2ec241937369e82.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более половины из 43 обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в городе Йемасси американского штата Южная Каролина, были пойманы и возвращены в лаборатории, сообщает телеканал NBC News. Ранее 8 ноября департамент полиции города Йемасси заявил, что беглые обезьяны не переносят болезни и не подвергались испытаниям из-за молодого возраста; при этом правоохранители попросили местных жителей не контактировать с пугливыми приматами, чтобы не усложнять их поимку. "Были возвращены в общей сложности 25 из 43 обезьян, сбежавших из центра исследований приматов Alpha Genesis в Йемасси, Южная Каролина", - говорится в материале. Со ссылкой на местную полицию телеканал подчеркивает, что все возвращенные обезьяны были обследованы ветеринарами - состояние здоровья приматов оценивается как нормальное. В то же время местные власти призывают жителей продолжать запирать окна и двери, пока остающиеся на воле 18 обезьян не будут пойманы. Ранее 7 ноября телеканал NBC News со ссылкой на полицию сообщил, что содержавшиеся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины обезьяны количеством 43 особи сбежали из лабораторий исследовательского центра компании Alpha Genesis и разыскиваются для поимки и возвращения. Позже генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард сообщил телеканалу CNN, что обезьяны сбежали после того, как смотритель забыл запереть двери, заявив, что инцидент - "на 100%" человеческая ошибка.

https://ria.ru/20230527/medved-1874478086.html

южная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная каролина