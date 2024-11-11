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В Южной Каролине поймали более половины сбежавших обезьян
В Южной Каролине поймали более половины сбежавших обезьян - РИА Новости, 11.11.2024
В Южной Каролине поймали более половины сбежавших обезьян
Более половины из 43 обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в городе Йемасси американского штата Южная Каролина, были пойманы и... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:57
2024-11-11T10:57
2024-11-11T10:58
в мире
южная каролина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более половины из 43 обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в городе Йемасси американского штата Южная Каролина, были пойманы и возвращены в лаборатории, сообщает телеканал NBC News. Ранее 8 ноября департамент полиции города Йемасси заявил, что беглые обезьяны не переносят болезни и не подвергались испытаниям из-за молодого возраста; при этом правоохранители попросили местных жителей не контактировать с пугливыми приматами, чтобы не усложнять их поимку. "Были возвращены в общей сложности 25 из 43 обезьян, сбежавших из центра исследований приматов Alpha Genesis в Йемасси, Южная Каролина", - говорится в материале. Со ссылкой на местную полицию телеканал подчеркивает, что все возвращенные обезьяны были обследованы ветеринарами - состояние здоровья приматов оценивается как нормальное. В то же время местные власти призывают жителей продолжать запирать окна и двери, пока остающиеся на воле 18 обезьян не будут пойманы. Ранее 7 ноября телеканал NBC News со ссылкой на полицию сообщил, что содержавшиеся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины обезьяны количеством 43 особи сбежали из лабораторий исследовательского центра компании Alpha Genesis и разыскиваются для поимки и возвращения. Позже генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард сообщил телеканалу CNN, что обезьяны сбежали после того, как смотритель забыл запереть двери, заявив, что инцидент - "на 100%" человеческая ошибка.
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в мире, южная каролина
В Южной Каролине поймали более половины сбежавших обезьян
NBC News: в США поймали более половины сбежавших из центра Alpha Genesis обезьян
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Более половины из 43 обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в городе Йемасси американского штата Южная Каролина, были пойманы и возвращены в лаборатории, сообщает телеканал NBC News
.
Ранее 8 ноября департамент полиции города Йемасси заявил, что беглые обезьяны не переносят болезни и не подвергались испытаниям из-за молодого возраста; при этом правоохранители попросили местных жителей не контактировать с пугливыми приматами, чтобы не усложнять их поимку.
"Были возвращены в общей сложности 25 из 43 обезьян, сбежавших из центра исследований приматов Alpha Genesis в Йемасси, Южная Каролина", - говорится в материале.
Со ссылкой на местную полицию телеканал подчеркивает, что все возвращенные обезьяны были обследованы ветеринарами - состояние здоровья приматов оценивается как нормальное. В то же время местные власти призывают жителей продолжать запирать окна и двери, пока остающиеся на воле 18 обезьян не будут пойманы.
Ранее 7 ноября телеканал NBC News со ссылкой на полицию сообщил, что содержавшиеся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины обезьяны количеством 43 особи сбежали из лабораторий исследовательского центра компании Alpha Genesis и разыскиваются для поимки и возвращения. Позже генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард сообщил телеканалу CNN, что обезьяны сбежали после того, как смотритель забыл запереть двери, заявив, что инцидент - "на 100%" человеческая ошибка.