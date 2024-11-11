https://ria.ru/20241111/spynu-1983012080.html

Министр инфраструктуры Молдавии покидает правительство

Министр инфраструктуры Молдавии покидает правительство - РИА Новости, 11.11.2024

Министр инфраструктуры Молдавии покидает правительство

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник о своем выходе из правительства и правящей партии "Действие и... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:49

2024-11-11T09:49

2024-11-11T10:15

молдавия

в мире

майя санду

дорин речан

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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник о своем выходе из правительства и правящей партии "Действие и солидарность", где он занимает пост вице-председателя.Ранее президент Молдавии Санду заявила, что ее избиратели просили провести перестановки в правительстве на фоне коррупционных скандалов. Премьер республики Дорин Речан отметил, что возможные отставки могут произойти уже на этой неделе."На протяжении времени я подвергался кампании по дискредитации, ежедневным нападкам, не подкрепленным доказательствами… Начиная с сегодняшнего дня, я ухожу из правительства и из партии "Действие и солидарность". Надеюсь, что этот шаг позволит вернуть обсуждения в публичном пространстве к Молдавии, а не к личности того или иного человека, как того хотят враги нашей страны", - написал Спыну в своем Telegram-канале.В своем обращении он подчеркнул, что за последние годы взял на себя сложные задачи ради продвижения страны на европейском пути. По словам Спыну, Молдавии сейчас движется в верном направлении. Спыну подчеркнул, что приоритетом для властей Молдавии должна оставаться борьба с коррупцией и организованной преступностью.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20241111/vlah-1982997308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, в мире, майя санду, дорин речан