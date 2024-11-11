Министр инфраструктуры Молдавии покидает правительство
Министр инфраструктуры Молдавии Спыну выходит из правительства и правящей партии
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
© Sputnik / Mihai Caraus
Андрей Спыну. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник о своем выходе из правительства и правящей партии "Действие и солидарность", где он занимает пост вице-председателя.
Ранее президент Молдавии Санду заявила, что ее избиратели просили провести перестановки в правительстве на фоне коррупционных скандалов. Премьер республики Дорин Речан отметил, что возможные отставки могут произойти уже на этой неделе.
"На протяжении времени я подвергался кампании по дискредитации, ежедневным нападкам, не подкрепленным доказательствами… Начиная с сегодняшнего дня, я ухожу из правительства и из партии "Действие и солидарность". Надеюсь, что этот шаг позволит вернуть обсуждения в публичном пространстве к Молдавии, а не к личности того или иного человека, как того хотят враги нашей страны", - написал Спыну в своем Telegram-канале.
В своем обращении он подчеркнул, что за последние годы взял на себя сложные задачи ради продвижения страны на европейском пути. По словам Спыну, Молдавии сейчас движется в верном направлении. Спыну подчеркнул, что приоритетом для властей Молдавии должна оставаться борьба с коррупцией и организованной преступностью.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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