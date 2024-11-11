Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 11.11.2024 (обновлено: 11:11 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/sputnik-1983011949.html
Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием
Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием
Президент Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с десятилетием, соответствующую телеграмму опубликовали на РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:48
2024-11-11T11:11
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979878225_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04508b0b69d0dea1bbcb996d24d1fd94.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с десятилетием, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.&quot;Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилеем — десятилетием с начала работы международного информационного агентства и радио Sputnik&quot;, — заявил он.Президент отметил, что все эти годы сотрудники головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов Sputnik качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности, делятся с аудиторией достоверными новостями и глубокой аналитикой, всегда опираясь на проверенные, объективные факты. При этом журналисты агентства предоставляют трибуну для людей с разными точками зрения на основные политические, экономические, общественные тенденции в России и мире, подчеркнул Путин.Глава государства пожелал коллективу Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России начиная с 2021 года. На сайте и в мобильном приложении радио Sputnik можно слушать прямой эфир и найти все ранее вышедшие программы (подкасты), также там публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым темам в России и мире. С марта 2022-го радио Sputnik работает в FM — на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия".
https://ria.ru/20241110/volodin-1982882977.html
https://ria.ru/20241030/prosveschenie-1980952264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979878225_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b80e364bf7ed1251a55c995246b72099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием

Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием, пожелав творческих успехов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтудия радио Sputnik
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Студия радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с десятилетием, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
«

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилеем — десятилетием с начала работы международного информационного агентства и радио Sputnik", — заявил он.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Володин поздравил Sputnik с десятилетием
10 ноября, 00:18
Президент отметил, что все эти годы сотрудники головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов Sputnik качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности, делятся с аудиторией достоверными новостями и глубокой аналитикой, всегда опираясь на проверенные, объективные факты.
При этом журналисты агентства предоставляют трибуну для людей с разными точками зрения на основные политические, экономические, общественные тенденции в России и мире, подчеркнул Путин.
Глава государства пожелал коллективу Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.
Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России начиная с 2021 года. На сайте и в мобильном приложении радио Sputnik можно слушать прямой эфир и найти все ранее вышедшие программы (подкасты), также там публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым темам в России и мире. С марта 2022-го радио Sputnik работает в FM — на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия".
Пресс-конференция На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В "России сегодня" обсудили тенденции исторического просвещения
30 октября, 16:33
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала