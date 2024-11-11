Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием
Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием, пожелав творческих успехов
Студия радио Sputnik. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с десятилетием, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
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"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилеем — десятилетием с начала работы международного информационного агентства и радио Sputnik", — заявил он.
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Президент отметил, что все эти годы сотрудники головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов Sputnik качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности, делятся с аудиторией достоверными новостями и глубокой аналитикой, всегда опираясь на проверенные, объективные факты.
При этом журналисты агентства предоставляют трибуну для людей с разными точками зрения на основные политические, экономические, общественные тенденции в России и мире, подчеркнул Путин.
Глава государства пожелал коллективу Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.
Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России начиная с 2021 года. На сайте и в мобильном приложении радио Sputnik можно слушать прямой эфир и найти все ранее вышедшие программы (подкасты), также там публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым темам в России и мире. С марта 2022-го радио Sputnik работает в FM — на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия".
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