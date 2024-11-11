https://ria.ru/20241111/sputnik-1983011949.html

Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием

Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием

Президент Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с десятилетием, соответствующую телеграмму опубликовали на РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:48

2024-11-11T09:48

2024-11-11T11:11

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с десятилетием, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилеем — десятилетием с начала работы международного информационного агентства и радио Sputnik", — заявил он.Президент отметил, что все эти годы сотрудники головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов Sputnik качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности, делятся с аудиторией достоверными новостями и глубокой аналитикой, всегда опираясь на проверенные, объективные факты. При этом журналисты агентства предоставляют трибуну для людей с разными точками зрения на основные политические, экономические, общественные тенденции в России и мире, подчеркнул Путин.Глава государства пожелал коллективу Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России начиная с 2021 года. На сайте и в мобильном приложении радио Sputnik можно слушать прямой эфир и найти все ранее вышедшие программы (подкасты), также там публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым темам в России и мире. С марта 2022-го радио Sputnik работает в FM — на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия".

https://ria.ru/20241110/volodin-1982882977.html

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общество, владимир путин, россия