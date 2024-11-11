https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1983162069.html

Спецоперация, 11 ноября: ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области

Спецоперация, 11 ноября: ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области - РИА Новости, 11.11.2024

Спецоперация, 11 ноября: ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Колесниковка в Харьковской области, ВСУ потеряли в Курской области более 300 военнослужащих за сутки, ПВО... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:10

2024-11-11T18:10

2024-11-11T18:10

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Колесниковка в Харьковской области, ВСУ потеряли в Курской области более 300 военнослужащих за сутки, ПВО сбила за сутки 20 беспилотников над регионами РФ, ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону вертолета ВКС России. ВС России взяли под контроль Колесниковку в Харьковской областиРоссийская армия взяла под контроль населенный пункт Колесниковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 1880 военнослужащих и танк. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан", цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, а также логистическому центру ВСУ. ВСУ потеряли в Курской области за сутки более 300 человекПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих и танк, пять украинских военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны России. Отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Всего, по данным министерства, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 31390 военнослужащих и 195 танков. ПВО сбила за сутки 20 БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны. В период с 6.50 до 7.20 мск четыре БПЛА были сбиты над Воронежской областью. Около 12.00 мск еще один дрон был уничтожен над Белгородской областью. С 13.30 до 14.30 мск над регионами были сбиты еще два БПЛА. Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Днепр"Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр" в зоне спецоперации и заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщили в министерстве. По данным ведомства, командующий группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки. На командном пункте Андрею Белоусову также было доложено об особенностях применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники противника в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Кроме того, министр вручил военнослужащим, проявившим отвагу при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу". Пушилин заявил, что продвижение ВС России фиксируется на всех участках фронта в ДНРРоссийские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, не только артиллерия, но и беспилотники запускаются с кураховского направления и представляют очень серьезную угрозу для населения. ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону вертолетаФСБ РФ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Отмечается, что данные, полученные контрразведчиками, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ. Военная разведка Украины пыталась завербовать российского летчика для угона вертолета через мессенджер Telegram. Летчик рассказал, что, по замыслу Киева, он должен был отравить членов своего экипажа. Информацию о ядовитых веществах и их дозировке ему передал представитель украинской военной разведки Сергей. За угон вертолета украинская разведка предлагала летчику от 600 до 750 тысяч долларов и трансфер в Чехию на постоянное место жительства для всей семьи. Партия новых самолетов Су-57 и Су-35С передана Минобороны РоссииПартия истребителей пятого поколения Су-57 и самолетов Су-35С поколения 4++ передана Минобороны РФ, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". Отмечается, что истребители были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики министерства обороны протестировали их в различных рабочих режимах. Переданные истребители уже совершили перелет на аэродром базирования. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов подчеркнул, что Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения. По его словам, самолет продолжает совершенствоваться. По данным СВР, выборы на Украине планируют провести в 2025 годуВ Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году в условиях продолжения боевых действий с Россией, сообщили в СВР РФ. По данным спецслужбы, США инициируют также создание на Украине проамериканской политической партии. Трамп в первый день президентства хочет организовать переговоры между Россией и УкраинойПобедивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет в первый день своего нового президентского срока организовать переговоры между Россией и Украиной, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба республиканца Кэролайн Левитт. "Провести переговоры о мирной сделке между Россией и Украиной... первый день включает привлечение Украины и России за стол переговоров для завершения конфликта", - сказала Левитт. Ранее победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241111/demografiya-1982494811.html

https://ria.ru/20241111/gornyak-1981913322.html

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