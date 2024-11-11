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Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 11.11.2024 (обновлено: 09:49 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1983009652.html
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 11.11.2024
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:29
2024-11-11T09:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
донецк
петровский район
денис пушилин
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим продвижение наших подразделений практически на всех участках фронта. У нас особенно для Донецка, для Петровского района Донецка, очень важно освобождение данного населенного пункта (Курахово). Поэтому каждый метр, каждый населенный пункт как в округе Курахово, так и непосредственно продвижение в самом городе Курахово наших подразделений находится в центре нашего внимания. Потому что как только освободится Курахово, как только Вооруженные силы РФ пойдут дальше, у противника не будет физической возможности доставать артиллерией до города Донецка", - сказал Пушилин.Он добавил, что не только артиллерия, но и беспилотники запускаются с кураховского направления и несут очень серьезную угрозу для населения.
https://ria.ru/20241111/dnr-1983009481.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, безопасность, донецк, петровский район, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Донецк, Петровский район, Денис Пушилин, В мире
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Пушилин: на всех участках фронта в ДНР фиксируется продвижение российских войск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим продвижение наших подразделений практически на всех участках фронта. У нас особенно для Донецка, для Петровского района Донецка, очень важно освобождение данного населенного пункта (Курахово). Поэтому каждый метр, каждый населенный пункт как в округе Курахово, так и непосредственно продвижение в самом городе Курахово наших подразделений находится в центре нашего внимания. Потому что как только освободится Курахово, как только Вооруженные силы РФ пойдут дальше, у противника не будет физической возможности доставать артиллерией до города Донецка", - сказал Пушилин.
Он добавил, что не только артиллерия, но и беспилотники запускаются с кураховского направления и несут очень серьезную угрозу для населения.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Российские войска вошли в восточную часть Курахово в ДНР, сообщил Рогов
09:27
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьДонецкПетровский районДенис ПушилинВ мире
 
 
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