https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1983009652.html

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 11.11.2024

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:29

2024-11-11T09:29

2024-11-11T09:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

донецк

петровский район

денис пушилин

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим продвижение наших подразделений практически на всех участках фронта. У нас особенно для Донецка, для Петровского района Донецка, очень важно освобождение данного населенного пункта (Курахово). Поэтому каждый метр, каждый населенный пункт как в округе Курахово, так и непосредственно продвижение в самом городе Курахово наших подразделений находится в центре нашего внимания. Потому что как только освободится Курахово, как только Вооруженные силы РФ пойдут дальше, у противника не будет физической возможности доставать артиллерией до города Донецка", - сказал Пушилин.Он добавил, что не только артиллерия, но и беспилотники запускаются с кураховского направления и несут очень серьезную угрозу для населения.

https://ria.ru/20241111/dnr-1983009481.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность, донецк, петровский район, денис пушилин, в мире