Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин: на всех участках фронта в ДНР фиксируется продвижение российских войск
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим продвижение наших подразделений практически на всех участках фронта. У нас особенно для Донецка, для Петровского района Донецка, очень важно освобождение данного населенного пункта (Курахово). Поэтому каждый метр, каждый населенный пункт как в округе Курахово, так и непосредственно продвижение в самом городе Курахово наших подразделений находится в центре нашего внимания. Потому что как только освободится Курахово, как только Вооруженные силы РФ пойдут дальше, у противника не будет физической возможности доставать артиллерией до города Донецка", - сказал Пушилин.
Он добавил, что не только артиллерия, но и беспилотники запускаются с кураховского направления и несут очень серьезную угрозу для населения.