Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 11.11.2024 (обновлено: 08:30 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1982999431.html
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета - РИА Новости, 11.11.2024
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета
ФСБ РФ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:15
2024-11-11T08:30
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
безопасность
telegram
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983001038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8676f3866897b500e8b1c0d187b61cb6.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы.На кадрах показан вертолет Ми-8МТПР-1. Российский лётчик рассказал на видео, как украинская разведка пыталась его завербовать для угона воздушного судна.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении операции ГУР минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1."В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей, как оказалось, это был представитель спецслужб Украины, и предложил сотрудничество", - говорит лётчик в видеоролике."В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно перед этим отравить своих товарищей", - сказал сам летчик на видео ФСБ. По словам военного, необходимые препараты и их дозировку ему "скинул" представитель украинской военной разведки Сергей.
https://ria.ru/20240708/fsb-1958184039.html
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Срыв операции Киева по угону российского вертолета
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. Из него следует, что украинская военная разведка пыталась вербовать российского летчика через Telegram, по предлагавшемуся плану, он должен был отравить членов своего экипажа. Также ФСБ РФ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве киевской операции.
2024-11-11T08:15
true
PT3M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983001038_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3982e046bf18826c74f575011de8a5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, безопасность, telegram, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Безопасность, Telegram, Украина
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета

Украинская разведка пыталась завербовать российского летчика для угона вертолета

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы.
На кадрах показан вертолет Ми-8МТПР-1. Российский лётчик рассказал на видео, как украинская разведка пыталась его завербовать для угона воздушного судна.
ФСБ РФ пресекла попытку угона самолета украинскими спецслужбами - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3
8 июля, 11:44
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении операции ГУР минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1.
"В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей, как оказалось, это был представитель спецслужб Украины, и предложил сотрудничество", - говорит лётчик в видеоролике.
"В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно перед этим отравить своих товарищей", - сказал сам летчик на видео ФСБ. По словам военного, необходимые препараты и их дозировку ему "скинул" представитель украинской военной разведки Сергей.
Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ
8 ноября, 04:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воздушно-космические силы РоссииБезопасностьTelegramУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала