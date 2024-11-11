https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1982999431.html

ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета

ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета - РИА Новости, 11.11.2024

ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета

ФСБ РФ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:15

2024-11-11T08:15

2024-11-11T08:30

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

безопасность

telegram

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983001038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8676f3866897b500e8b1c0d187b61cb6.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы.На кадрах показан вертолет Ми-8МТПР-1. Российский лётчик рассказал на видео, как украинская разведка пыталась его завербовать для угона воздушного судна.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении операции ГУР минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1."В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей, как оказалось, это был представитель спецслужб Украины, и предложил сотрудничество", - говорит лётчик в видеоролике."В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно перед этим отравить своих товарищей", - сказал сам летчик на видео ФСБ. По словам военного, необходимые препараты и их дозировку ему "скинул" представитель украинской военной разведки Сергей.

https://ria.ru/20240708/fsb-1958184039.html

https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Срыв операции Киева по угону российского вертолета ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. Из него следует, что украинская военная разведка пыталась вербовать российского летчика через Telegram, по предлагавшемуся плану, он должен был отравить членов своего экипажа. Также ФСБ РФ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве киевской операции. 2024-11-11T08:15 true PT3M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, безопасность, telegram, украина