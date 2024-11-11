https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1982999431.html
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета - РИА Новости, 11.11.2024
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета
ФСБ РФ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:15
2024-11-11T08:15
2024-11-11T08:30
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы.На кадрах показан вертолет Ми-8МТПР-1. Российский лётчик рассказал на видео, как украинская разведка пыталась его завербовать для угона воздушного судна.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении операции ГУР минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1."В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей, как оказалось, это был представитель спецслужб Украины, и предложил сотрудничество", - говорит лётчик в видеоролике."В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно перед этим отравить своих товарищей", - сказал сам летчик на видео ФСБ. По словам военного, необходимые препараты и их дозировку ему "скинул" представитель украинской военной разведки Сергей.
https://ria.ru/20240708/fsb-1958184039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Срыв операции Киева по угону российского вертолета
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. Из него следует, что украинская военная разведка пыталась вербовать российского летчика через Telegram, по предлагавшемуся плану, он должен был отравить членов своего экипажа. Также ФСБ РФ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве киевской операции.
2024-11-11T08:15
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, безопасность, telegram, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Безопасность, Telegram, Украина
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета
Украинская разведка пыталась завербовать российского летчика для угона вертолета