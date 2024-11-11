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В МВД назвали возможную причину массового ДТП в Сочи - РИА Новости, 11.11.2024
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13:13 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/sochi-1983066347.html
В МВД назвали возможную причину массового ДТП в Сочи
В МВД назвали возможную причину массового ДТП в Сочи - РИА Новости, 11.11.2024
В МВД назвали возможную причину массового ДТП в Сочи
Виновником массового ДТП в сочинском тоннеле, по предварительным данным, стал водитель Porsche, не выбравший безопасную скорость на дороге, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:13
2024-11-11T13:13
происшествия
авто
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
porsche panamera
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СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Виновником массового ДТП в сочинском тоннеле, по предварительным данным, стал водитель Porsche, не выбравший безопасную скорость на дороге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в краевом главке информировали о ДТП, которое произошло в сочинском тоннеле с пятью автомобилями. По уточненным данным правоохранителей, на трассе столкнулись не пять, а четыре автомобиля. Предварительно установлено, что виновником ЧП стал водитель Porsche, отметили РИА Новости в кубанской полиции. "Водитель Porsche не выбрал безопасную скорость, отвлекся от дороги, столкнулся с попутным Mitsubishi Pajero и грузовым автомобилем. После чего, водитель Mitsubishi Pajero ударил Voyah и в результате столкнулся с грузовиком Scania", - поясняется в Telegram-канале ГУ МВД. Водитель Mitsubishi Pajero был доставлен в городскую больницу, уточнили в ГУ МВД.
https://ria.ru/20241009/sochi-1977300322.html
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происшествия, авто, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), porsche panamera
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Porsche Panamera
В МВД назвали возможную причину массового ДТП в Сочи

МВД: виновником массового ДТП в сочинском тоннеле мог стать водитель Porsche

© Фото : Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в 5-ом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в Сочи
ДТП в 5-ом тоннеле Дублер Курортного проспекта в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП в 5-ом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в Сочи
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СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Виновником массового ДТП в сочинском тоннеле, по предварительным данным, стал водитель Porsche, не выбравший безопасную скорость на дороге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в краевом главке информировали о ДТП, которое произошло в сочинском тоннеле с пятью автомобилями. По уточненным данным правоохранителей, на трассе столкнулись не пять, а четыре автомобиля. Предварительно установлено, что виновником ЧП стал водитель Porsche, отметили РИА Новости в кубанской полиции.
"Водитель Porsche не выбрал безопасную скорость, отвлекся от дороги, столкнулся с попутным Mitsubishi Pajero и грузовым автомобилем. После чего, водитель Mitsubishi Pajero ударил Voyah и в результате столкнулся с грузовиком Scania", - поясняется в Telegram-канале ГУ МВД.
Водитель Mitsubishi Pajero был доставлен в городскую больницу, уточнили в ГУ МВД.
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ПроисшествияАвтоКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Porsche Panamera
 
 
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