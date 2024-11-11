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В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле - РИА Новости, 11.11.2024
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11:19 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/sochi-1983033041.html
В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле
В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле - РИА Новости, 11.11.2024
В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле
Массовое ДТП с участием пяти автомобилей, включая большегруз, произошло в тоннеле в Сочи, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:19
2024-11-11T11:19
происшествия
авто
сочи
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
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СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Массовое ДТП с участием пяти автомобилей, включая большегруз, произошло в тоннеле в Сочи, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Машины столкнулись в пятом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в направлении из Хостинского в Центральный район. "По предварительной информации, участниками аварии стали пять автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале главка. Как уточнили РИА Новости в краевой ГАИ, ДТП произошло рано утром и существенного влияния на дорожную ситуацию в том районе не оказало, сейчас последствия аварии уже почти устранены.
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происшествия, авто, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Сочи, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле

В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле, есть пострадавшие

© Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в 5-ом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в Сочи
ДТП в 5-ом тоннеле Дублер Курортного проспекта в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП в 5-ом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в Сочи
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СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Массовое ДТП с участием пяти автомобилей, включая большегруз, произошло в тоннеле в Сочи, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Машины столкнулись в пятом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в направлении из Хостинского в Центральный район.
"По предварительной информации, участниками аварии стали пять автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале главка.
Как уточнили РИА Новости в краевой ГАИ, ДТП произошло рано утром и существенного влияния на дорожную ситуацию в том районе не оказало, сейчас последствия аварии уже почти устранены.
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ПроисшествияАвтоСочиКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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