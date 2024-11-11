https://ria.ru/20241111/sochi-1983033041.html

В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле

В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле - РИА Новости, 11.11.2024

В Сочи пять автомобилей столкнулись в тоннеле

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей, включая большегруз, произошло в тоннеле в Сочи, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:19

2024-11-11T11:19

2024-11-11T11:19

происшествия

авто

сочи

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983036324_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_909dffb841aa1aca801bfcd38975ad8d.jpg

СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Массовое ДТП с участием пяти автомобилей, включая большегруз, произошло в тоннеле в Сочи, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Машины столкнулись в пятом тоннеле "Дублер Курортного проспекта" в направлении из Хостинского в Центральный район. "По предварительной информации, участниками аварии стали пять автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале главка. Как уточнили РИА Новости в краевой ГАИ, ДТП произошло рано утром и существенного влияния на дорожную ситуацию в том районе не оказало, сейчас последствия аварии уже почти устранены.

https://ria.ru/20240831/moskva-1969651455.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф